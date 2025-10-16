Közlekedés

BKK: építési engedélyt kapott a Duna menti kerékpárút hiányzó szakasza Újpesten

Útépítési hatósági engedélyt kapott a Duna menti kerékpárút hiányzó, mintegy 3,5 kilométer hosszú, a Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd között tervezett szakasza - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Közleményük szerint a beruházás célja, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a IV. kerületben, és hogy a Duna bal partján, Vácon és Szobon át egészen az országhatárig vezető kerékpárútvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához.



A fejlesztés megkönnyíti a Dunakeszi irányából biciklivel ingázók mindennapjait is - írták.



Hozzátették, az útépítési engedély megszerzése utáni első lépés a közművek részletes tervezése és a kiviteli tervek készítése lesz. A tenderdokumentáció a jelenlegi ütemezés szerint 2026 tavaszára készülhet el, azt követően - a szükséges források biztosítása esetén - indulhat a kivitelezés előkészítése és a közbeszerzési eljárás.



A Megyeri csárda és az Újpesti vasúti híd között hiányzó, 3,5 kilométeres szakasz közvetlen kapcsolatot teremt a vasúti hídnál meglévő városi főhálózattal, valamint a városhatárnál már megvalósult, Budapest és Dunakeszi közötti kerékpárúttal.



A legalább 3,5 méter széles, két irányú útvonal javítja a IV. és a XIII. kerület közötti kerékpáros kapcsolatokat, valamint biztonságosabbá teszi a Dunakeszi irányából ingázók közlekedését. Továbbá a fejlesztés a Dunakanyar és Budapest belvárosa között is megszakítás nélküli kapcsolatot hoz létre - írta a BKK.