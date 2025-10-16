Botrány

Égett szagot éreztek a rendőrautóban, megdöbbentő, hogy mi volt az ajtóba rejtve

Az egyik ajtó belsejébe egy rögtönzött audiovideó rendszert szereltek be.

2025.10.16 20:42ma.hu
Fotó: Europol Szakszervezet Facebook-oldala

Égettműanyag-szagot érzett a rendőrautóban a járőregység, és amikor ki akartak szállni a szolgálati Polóból, beragadt a központi zár. Amit pedig ezután tapasztaltak, elmenne egy bohózatba is - szellőztette meg az Europol szakszervezet sztoriját a Székelyhon.ro.

A Mehedinți megyei rendőrök megdöbbenve fedezték fel, hogy az egyik ajtó belsejébe egy rögtönzött audiovideó rendszert szereltek be, és vélhetően ez okozta a meghibásodást. A szakszervezet szerint szerencsére az autó használatban volt, amikor az égett szagot észlelték, ellenkező esetben, például éjszaka a rendőrségi parkolóban tűzeset is keletkezhetett volna.

Azt pedig a szakszervezet is érezte, hogy a történet iróniáért kiált. "Kérés: amikor berendezéseket telepítenek lehetséges korrupciós bűncselekmények bizonyítékainak rögzítésére, kérjük, legyenek egy kicsit óvatosabbak, ellenkező esetben kockáztatjuk, hogy mind a bizonyítékok, mind pedig a kollégáink megégnek" - áll a szakszervezet Facebook-bejegyzésében, amely futótűzként terjedt a posztolást követő néhány óra alatt.

