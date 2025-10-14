Közlekedés
BRFK: jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete
Budapesten több mint 2700 ellenőrzött járműből 1446-ban nem használtak biztonsági övet, tehát csaknem az ellenőrzött járművek felében, és 734-ben mobiltelefont tartottak kézben.2025.10.14 10:33MTI
Jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete, a közlekedési balesetben elhunytak száma 43 százalékkal kevesebb az idei év első 9 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában - erről beszélt Léránt Krisztián rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlekedésrendészeti főosztályának vezetője Budapesten, kedden tartott sajtótájékoztatóján.
Idén szeptember végéig 16-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, ez csaknem felével kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, amikor 28 halálos áldozat volt - közölte a szakember.
Idén az első háromnegyed évben 2157 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Budapesten, ami 5,5 százalékkal kevesebb a tavalyinál.
A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek pedig 22 százalékkal csökkentek az első év első 9 hónapjához képest. A közlekedési balesetek leggyakoribb oka gyorshajtás, figyelmetlenség, illetve elsőbbségadás és előzés szabályainak megsértése - mondta a főosztályvezető.
Hozzátette: múlt héten zajlott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) akciója, amelynek során elsősorban a biztonság öv használatát, kézben tartott mobiltelefont és ittas vezetést ellenőrizték.
Budapesten több mint 2700 ellenőrzött járműből 1446-ban nem használtak biztonsági övet, tehát csaknem az ellenőrzött járművek felében, és 734-ben mobiltelefont tartottak kézben.
A BRFK 268 ezer alkoholszondás ellenőrzést tartott az év első 9 hónapjában, ez minden hatodik budapestit érintette, tehát előbb-utóbb mindenki sorra kerül - jegyezte meg az alezredes.
Léránt Krisztián arra is felhívta a figyelmet: az őszi csúszós időben fokozott óvatossággal kell vezetni, és a láthatóságra ügyelnie kell minden közlekedőnek, nemcsak az autósoknak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:13 Tüntetés Trump izraeli parlamenti beszéde alatt - videó
- 14:37 Dobrev Klára: a DK aláírásgyűjtést indít Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett
- 12:35 Jogszabálysértés miatt meg kell ismételni Tiszaburán az időközi választást
- 10:33 BRFK: jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete
- 8:28 Karácsony Gergely: tizenhat projekt nyerte el a főváros közösségi költségvetésének támogatását
- 6:25 Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető - videó
- 22:56 Nicolas Sarkozy október 21-én kezdi meg letölteni a börtönbüntetését
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06