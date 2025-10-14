Közlekedés

BRFK: jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete

Budapesten több mint 2700 ellenőrzött járműből 1446-ban nem használtak biztonsági övet, tehát csaknem az ellenőrzött járművek felében, és 734-ben mobiltelefont tartottak kézben. 2025.10.14 10:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősen javult a főváros közlekedési helyzete, a közlekedési balesetben elhunytak száma 43 százalékkal kevesebb az idei év első 9 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában - erről beszélt Léránt Krisztián rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlekedésrendészeti főosztályának vezetője Budapesten, kedden tartott sajtótájékoztatóján.



Idén szeptember végéig 16-an haltak meg közlekedési balesetben Budapesten, ez csaknem felével kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, amikor 28 halálos áldozat volt - közölte a szakember.

Idén az első háromnegyed évben 2157 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Budapesten, ami 5,5 százalékkal kevesebb a tavalyinál.



A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek pedig 22 százalékkal csökkentek az első év első 9 hónapjához képest. A közlekedési balesetek leggyakoribb oka gyorshajtás, figyelmetlenség, illetve elsőbbségadás és előzés szabályainak megsértése - mondta a főosztályvezető.



Hozzátette: múlt héten zajlott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) akciója, amelynek során elsősorban a biztonság öv használatát, kézben tartott mobiltelefont és ittas vezetést ellenőrizték.



Budapesten több mint 2700 ellenőrzött járműből 1446-ban nem használtak biztonsági övet, tehát csaknem az ellenőrzött járművek felében, és 734-ben mobiltelefont tartottak kézben.



A BRFK 268 ezer alkoholszondás ellenőrzést tartott az év első 9 hónapjában, ez minden hatodik budapestit érintette, tehát előbb-utóbb mindenki sorra kerül - jegyezte meg az alezredes.



Léránt Krisztián arra is felhívta a figyelmet: az őszi csúszós időben fokozott óvatossággal kell vezetni, és a láthatóságra ügyelnie kell minden közlekedőnek, nemcsak az autósoknak.