Közlekedés

ORFK: idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent.

2025.10.11 08:35MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy 2025 januárja és szeptembere között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg.

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent: idén szeptemberig 165-tel kevesebb ilyen balaleset (3037) történt, mint az előző év azonos időszakában (3202) - írták.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.