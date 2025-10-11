Közlekedés
ORFK: idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain
A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent.2025.10.11 08:35MTI
Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy 2025 januárja és szeptembere között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg.
A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent: idén szeptemberig 165-tel kevesebb ilyen balaleset (3037) történt, mint az előző év azonos időszakában (3202) - írták.
