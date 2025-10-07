Közlekedés
Soha nem volt jogosítványa, mégis évekig vezetett - vádat emeltek ellene
Több alkalommal vezetett személy-, illetve tehergépkocsit Gödöllőn és a környező településeken.2025.10.07 10:50MTI
A Gödöllői Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki éveken át úgy vezetett, hogy soha nem szerzett vezetői engedélyt - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Közleményük szerint a gödöllői férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, azonban ez nem tartotta vissza, hogy a volán mögé üljön, az elkövetőt engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt 2023-ban a Gödöllői Járásbíróság két alkalommal is elmarasztalta és mindkét esetben eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.
A vádlott a szabálysértési hatóság döntéseit nyíltan semmibe vette: 2024 februárja és novembere között - az eltiltások hatálya alatt - hat alkalommal vezetett személy-, illetve tehergépkocsit Gödöllőn és a környező településeken.
Megjegyezték, hogy Magyarországon 2021 májusától bűncselekménynek minősül az eltiltás hatálya alatti járművezetés.
A Gödöllői Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt vádat emelt, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.
A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.
