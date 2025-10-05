Közlekedés

ÉKM: megérkeztek a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció eredményei

Négy nagyvárosban - Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden - 790 gépjármű állapotát mérték fel idén, a 29. alkalommal megrendezett Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében szeptember 15. és 19. között. 2025.10.05 08:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Mobilitási Hét állandó kísérőprogramján a szakemberek összesen 790 gépjárművet - 456 személyautót, 296 kisteher-, 9 nehézteher-gépjárművet és 9 nyerges vontatót - ellenőriztek. A vizsgálatok során 133 esetében találkoztak problémával, ebből 84 esetben állapítottak meg valamilyen hiányosságot.



Az akció keretében végzett mérések során 54 gépjármű esetében volt szükség a műszaki vizsgára történő berendelésre és 38 esetben a gépjárművek többszörösen meghaladták a környezetvédelmi besorolásukban meghatározott károsanyag-kibocsátás felső határértékét. Ezeknek a gépjárműveknek időszakos műszaki vizsgálaton kell részt venniük - írták.



Kiemelték: az akció minden évben arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég, ha csak az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával megfelelő a gépjármű állapota, azt folyamatosan fenn kell tartani.

"Gépjárműveink rendszeres karbantartásával a közlekedés biztonsága mellett a károsanyag-kibocsátás mérsékléséért, a tisztább levegőért is tehetünk" - tette hozzá az ÉKM.



Az összegzés szerint idén Budapesten naponta három-három helyszínen zajlott az ellenőrzés. Debrecenben, Győrben és Szegeden egy-egy helyszínen vizsgálták a gépjárművek állapotát a kormányhivatalok szakemberei. A gépjárműveket a műszaki vizsgálóállomásokon is alkalmazott technológiákkal, a benzin üzemű járműveket gázelemzővel, a dízel üzemű járműveket füstölésmérővel vizsgálták. A szemrevételezés során szivárgásokat, a környezetre ártalmas meghibásodásokat és szabálytalan módosítások nyomait keresték.



A tárca közölte, a több évtizede futó akciónak köszönhetően a tapasztalatok már hosszabb időtávon is összevethetők. Az ezredforduló környékén a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak. A technológiai fejlődésnek, a szigorúbb kritériumoknak, valamint a rendszeres ellenőrzésnek is köszönhetően az elmúlt években a vizsgált járműveknél átlagosan már jóval kevesebb esetben találtak jelentős hibát a szakemberek.



Idén a vizsgált 456 személygépjárműből 80,3 százalék, a 296 könnyű tehergépjárműből 86,5 százalék és a 29 tehergépjárműből 89,7 százalék felelt meg teljes egészében az elvárásoknak - ismertették, jelezve azt is: a nyerges vontatók hibátlannak bizonyultak, de az alacsony darabszám (9) miatt ebből nem vonható le általános érvényű következtetés.

Míg a gázolajjal üzemelő járművek környezeti állapota negyedszázada még jelentősen elmaradt a benzinesekétől, egy évtizede ez megfordult, és idén már jobb megfelelőségi arányt értek el, köszönhetően a frissebb gépjárművek által használt AdBlue rendszereknek, amelyek nagyban csökkentik a dízel üzemű gépjárművek környezetkárosító hatásait - közölték.



A minisztérium tájékoztatása szerint az összes vizsgált személygépjármű átlagéletkora 17 év volt, ami meghaladja a KSH által közzétett, 2024-es 16,2 éves átlagéletkort. A személygépjárművek 13 072 kilométeres átlagos évi futásteljesítményét a könnyű tehergépjárművek majdnem megduplázták (25 507), míg a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek átlagos éves futása 35 421 kilométer volt.



Rámutattak ugyanakkor arra: mivel a legújabb benzin és dízel üzemű, elektromos vagy hibrid gépjárművek jellemzően kimaradtak a mintavételezésből, a mért adatok nem tükrözik teljes mértékben a hazai járműállomány mutatóit.



A közlemény szerint amennyiben a jármű a mérések során nem tudta teljesíteni azt a kibocsátási határértéket, amelyet a rá vonatkozó környezetvédelmi osztályában előírtak, szóbeli figyelmeztetéssel vagy műszaki vizsgára történő berendeléssel szankcionálták. A különböző mérési helyszíneken megegyező volt az eljárás menete. Amíg kismértékű határérték-átlépésnél csak figyelmeztetést kaptak a gépjárművezetők, addig a többszörös túllépésnél műszaki vizsgára történő berendelést szabtak ki a vizsgálatot végző szakemberek.



A meghibásodások leggyakoribb oka, hogy a szükséges karbantartás elmarad, és a gépjármű rossz üzemi körülmények mellett, a megengedett károsanyag-kibocsátás sokszorosával közlekedik - írták.



Hozzátették, az újabb gépjárművek hibáit szakszerűtlen beavatkozás vagy a változatlan fogyasztás mellett teljesítménynövelést ígérő átalakítás okozhatja. A nem szakszerű beavatkozások miatt szennyezőbb és hangosabb gépjárművek élettartama is csökken.



Az évente megismételt akció arra hívja fel a figyelmet, hogy gépjármű állapotára odafigyelve óvhatjuk meg magunk és mások biztonságát, egészségét - áll a közleményben.