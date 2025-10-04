Közlekedés
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség
Elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől.2025.10.04 16:41MTI
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzik - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert az akkori ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak: továbbra is sok sofőr tartja vezetés közben a kezében a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják.
A rendőrök október 6. és 12. között Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
A Figyelj az útra! elnevezésű akció része az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) által szervezett közlekedésbiztonsági ellenőrzésnek, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
