Baleset
Esélye sem volt - úgy előzött, hogy már jött szembe a teherautó
Úgy kezdett előzésbe és tért át a menetiránya szerinti bal oldali sávba, hogy szemből jött egy tehergépkocsi.2025.09.25 10:41ma.hu
Kamionnal karambolozott egy személyautó a 4-es főút 158-as kilométerszelvényénél, Karcag és Kisújszállás között. A személyautóba beszorult két utas, a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiemelésüket. Az egységek mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, a munkálatokat teljes útlezárás mellett végzik.
A rendelkezésre álló adatok alapján egy személygépkocsi közlekedett szeptember 25-én 6.56 órakor a 4-es számú főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A baleset következtében a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit - jelentette a Karcag Televízió.
