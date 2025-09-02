Baleset

Előkészítő ülést tartottak az Árpád hídi gázolás ügyében

Mindkét vádlott beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, azonban a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le.

2025.09.02 18:14MTI
A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott az úgynevezett Árpád hídi gázolás miatt indult büntetőügyben, amelyben az elsőrendű terheltet halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a másodrendűt pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség - közölte a Fővárosi Törvényszék kedden az MTI-vel.

A közlemény alapján a terheltek között 2023. július 1-jén hajnalban egy "spontán közúti gyorsulási verseny" alakult ki, amely során mindkét vádlott a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett az Árpád hídon.

Az elsőrendű terhelt a haladási irány korrigálása közben elvesztette az uralmát az autója felett, majd a szalag- és csőkorlátot átszakítva felhajtott a kerékpárútra, ahol nekiütközött egy kerékpárosnak, aki a baleset következtében, a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A másodrendű vádlott kocsijával nagy sebességgel nekiütközött az elsőrendű tetejére borult, az úttesten még lassan pörgő autójának. Mindkét sofőr súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A közlemény szerint az előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, azonban a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le.

Az elsőrendű vádlott vitatta a vádirat azon megállapítását, hogy a gépjárművezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a másodrendű vádlott pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Emiatt a bíróság a bizonyítási indítványok elhangzását követően tárgyalásra utalta az ügyet, az eljárás november 26-án a vádlottak, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik - áll a közleményben.

