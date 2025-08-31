Közlekedés

EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után

Tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak.

2025.08.31 08:05MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán.

Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, "szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.

"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.

Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.