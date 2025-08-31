Közlekedés

EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán.



Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, "szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".



Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.



"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.



Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.