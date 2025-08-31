Közlekedés
EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak.2025.08.31 08:05MTI
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán.
Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, "szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".
Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.
"Ennek szeptember elsejétől vége" - jelezte az államtitkár.
Közölte, a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:12 Merénylet készült Ferenc pápa ellen?
- 14:10 Megszűnik Kamala Harris titkosszolgálati védelme Donald Trump döntésére
- 12:09 Törvénytelen a Donald Trump elnök által bevezetett vámok többsége
- 10:07 Geotermikus energia után kutat a Mol a Dunai Finomító területén
- 8:05 EM: szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
- 6:12 ÉKM: fontos szakaszához érkezett a déli körvasút építése
- 20:26 A meggyilkolt ukrán képviselő közvetlenül rendelte el a donbászi civilek bombázását?
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06