Közlekedés
BKK: fesztivál miatt lezárják az Andrássy út egy szakaszát a hétvégén
A Terézvárosi Fesztivál megrendezése miatt csütörtök éjféltől vasárnap 16 óráig lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönd között, a korlátozás érinti a közösségi közlekedést is.2025.08.28 15:24MTI
Ebben az időszakban a 105-ös, a 210-es, a 210B és a 979-es autóbuszok mindkét irányban módosított útvonalon, az Andrássy út helyett az Izabella utcán és a Podmaniczky utcán közlekednek. A Hősök tere, a Bajza utca és a Kodály körönd megállók helyett mindkét irányban a 76-os trolibusz Ferdinánd híd (Izabella utca) megállójában, a Podmaniczky utcában a Dózsa György útnál létesített Honvédkórház (Hősök tere M) ideiglenes megállóhelyen, valamint a 72-es trolibusz Szinyei Merse utca megállóhelyén állnak meg - ismertette a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A 979A éjszakai járat pénteken és szombaton éjszaka a Hősök tere helyett csak az Oktogonig közlekedik - tették hozzá.
Az utazás megtervezéséhez a BKK az új BudapestGO alkalmazást ajánlja.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:09 Ukrán katasztrófavédelem: tovább nőtt a Kijevet ért orosz légicsapás halálos áldozatainak száma
- 17:09 Ursula von der Leyen: az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciós rendszert
- 16:09 Találat érte a British Council kijevi központját, a londoni külügy bekérette az orosz nagykövetet
- 15:24 BKK: fesztivál miatt lezárják az Andrássy út egy szakaszát a hétvégén
- 14:58 A huszonéves Robin Westmant azonosították a minneapolisi halálos iskolai lövöldözés tetteseként
- 14:24 Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbócra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére
- 13:15 Hadiüzemekre és katonai repülőterekre mért csoportos csapásról számolt be az orosz védelmi tárca
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06