Közlekedés
Eltiltana a vezetéstől az ügyészség egy kamionost, aki leszorított az útról egy személyautót
A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki az M0-ás autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit.2025.08.27 08:04MTI
A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltást indítványoz az ügyészség.
Mint írták, az ügy vádlottja 2024 júliusában az M0-ás autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán haladt egy pótkocsis teherautóval, amikor észlelte, hogy egy személygépkocsi fel kíván hajtani az autóútra.
A férfi - noha a személyautó sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség - nem kívánta elősegíteni a besorolást - ismertette a főügyészség.
A vádlott a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát, ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki, a leállósávra hajtva.
A baleset elkerülése kizárólag a személyautót vezető kitérő manőverének volt köszönhető - írta a főügyészség, megjegyezve: az eljárás során megállapították, hogy az elkövető a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:06 A Kúriához fordul a DK a devizahiteles népszavazás ügyében
- 8:04 Eltiltana a vezetéstől az ügyészség egy kamionost, aki leszorított az útról egy személyautót
- 6:04 Kormányválság lehet Belgiumban, ha nem döntenek határozottabb fellépésről Izraellel szemben
- 20:35 Szlovén külügyminiszter: Palesztina elismerése az egyetlen garancia a békére és biztonságra
- 18:16 Tizenkét autót tört össze egy ittas sofőr Székesfehérváron
- 16:29 Robbanás történt Moszkva központjában, egy gyermekáruházban
- 14:31 Gulyás Gergely: november 30-ig meghosszabbítják az árrésstopot
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06