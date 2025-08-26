Közlekedés

Fórumokon is kikéri a BKK a fővárosiak véleményét az éjszakai hálózat átalakításáról

2025.08.26 06:42 MTI

2023 tavaszán indították el a BKK Agóra rendezvénysorozatát, hogy a városlakók személyesen is kérdezhessék a közlekedésszervezéssel foglalkozó szakembereket, valamint elmondhassák véleményüket a fővárosi közösségi közlekedésről.



A társaság jelenleg a teljes éjszakai közlekedési hálózat megreformálásán dolgozik, ennek első lépéseként június 1-jétől a 2-es, a 3-as és a 4-es metró már most is bővebb üzemidővel közlekedik késő este, továbbá mintegy 40 nappali autóbuszjáratot hangoltak az éjfélkor a belvárosból induló metrókhoz.



Következő lépésként a teljes felszíni éjszakai közösségi közlekedési hálózat is megújulhat, erről a társaság az augusztus 31-ig kitölthető online kérdőív mellett személyes és online fórumokon is kikéri a fővárosiak véleményét - írták.



A BKK tájékoztatása szerint az első, személyes fórum augusztus 26-án, kedden lesz a Városháza Parkban, az online egyeztetés pedig augusztus 28-án a BKK Facebook-oldalán lesz követhető. Mindkét eseményen közvetlenül lehet majd kérdezni az átalakításon dolgozó szakembereket, és arra is lesz lehetőség, hogy a résztvevők megfogalmazzák a véleményüket az átalakításról.



A BKK célja, hogy a jelenlegi hálózat ésszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra. A társaság hisz abban, hogy a főváros akkor működik jól, ha éjszaka is élhető, ami versenyképes közösségi közlekedéssel érhető el leginkább - jegyezték meg.



A közlemény szerint a javasolt hálózat legnagyobb újítása, hogy az éjszakai igényekhez igazodó menetrend mellett éjjel-nappal 28 járat - nappali számozást és útvonalat követve - közlekedhet a jövőben. A BKK tervei szerint a hétvégi éjszakákon bővülne a felszíni kötöttpályás kiszolgálás is, egész éjjel közlekedne például az 1-es és a 47-es, valamint rövidebb útvonalon a 17-es villamos.



Az új hálózat a korábbinál jóval nagyobb területet fedne le és gyorsabb eljutást jelentene és a külső kerületekbe, és bővülne az utasforgalmi igények alapján közlekedő járatok köre is - írták.