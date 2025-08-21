Bűncselekmény
20 milliós kiadás lett egy egyszerű közlekedési balesetből
Közlekedési baleset kapcsán csalt ki súlyos milliókat áldozatától apa és fia. A kazincbarcikai rendőrök őrizetbe vették a csalókat.2025.08.21 16:33ma.hu
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy sajószentpéteri férfival és fiával szemben.
A sértett és az egyik gyanúsított között július 24-én egy anyagi káros baleset történt Sajószentpéteren. A balesetet okozó fél - az apa és fia ajánlatát elfogadva - a kár megtérítése céljából a helyszínen kifizette számukra a javítás költségét fedező, közös megegyezés tárgyát képező 500.000 forint összeget.
Ezt követően mindenki megelégedéssel távozott a helyszínről, de a gyanúsítottak a következő napokban többször megkeresték telefonon és személyesen is a balesetet okozó férfit, akit megtévesztettek azzal, hogy az autóban további javítási költségek merültek fel, valamint a javítások miatt az autó értéke jelentősen csökkent. Az apa és fia így több alkalommal összesen 20.300.000 forintot csalt ki az áldozattól.
A sértett végül feljelentést tett a rendőrségen, amelyet követően a rendőrök augusztus 4-én elfogták a csalókat, akiket őrizetbe is vettek. Az büntetőeljárás során az elcsalt pénz nagyobb részét az elkövetők visszautalták a sértettnek, a hiányzó összeg lefoglalásáról a nyomozók intézkedtek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:51 Külföldről akarja férfiak millióit a hadseregébe toborozni Ukrajna
- 17:55 Ha azt hiszi, hiába rettegett a beígért vihartól, ne most adja fel - ami késik, nem múlik!
- 17:05 Hatalmas baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között - sok sérült, több halott
- 16:33 20 milliós kiadás lett egy egyszerű közlekedési balesetből
- 15:31 Árva kiskutyát találtak a rendőrök az M1-es autópálya egyik pihenőjében
- 14:57 Apa, lopják a kocsit! - döbbenten nézte végig a család, ahogy elhajt a parkolóból a kocsijuk
- 12:13 Budapest, mint lehetséges béketárgyalási helyszín - Szijjártó ismét felajánlotta Magyarország szerepvállalását
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06