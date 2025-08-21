Bűncselekmény

20 milliós kiadás lett egy egyszerű közlekedési balesetből

2025.08.21 16:33 ma.hu





A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy sajószentpéteri férfival és fiával szemben.



A sértett és az egyik gyanúsított között július 24-én egy anyagi káros baleset történt Sajószentpéteren. A balesetet okozó fél - az apa és fia ajánlatát elfogadva - a kár megtérítése céljából a helyszínen kifizette számukra a javítás költségét fedező, közös megegyezés tárgyát képező 500.000 forint összeget.



Ezt követően mindenki megelégedéssel távozott a helyszínről, de a gyanúsítottak a következő napokban többször megkeresték telefonon és személyesen is a balesetet okozó férfit, akit megtévesztettek azzal, hogy az autóban további javítási költségek merültek fel, valamint a javítások miatt az autó értéke jelentősen csökkent. Az apa és fia így több alkalommal összesen 20.300.000 forintot csalt ki az áldozattól.



A sértett végül feljelentést tett a rendőrségen, amelyet követően a rendőrök augusztus 4-én elfogták a csalókat, akiket őrizetbe is vettek. Az büntetőeljárás során az elcsalt pénz nagyobb részét az elkövetők visszautalták a sértettnek, a hiányzó összeg lefoglalásáról a nyomozók intézkedtek.