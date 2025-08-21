Baleset

Hatalmas baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között - sok sérült, több halott

Halálos baleset a 471-es főúton Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Nyírbátori járásban.

2025.08.21 17:05ma.hu
Súlyos közlekedési baleset történt szombaton a 471-es főút Nyírmihálydi és Nyírgelse közötti szakaszán, a 35-ös kilométerszelvény közelében. Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze, a karambolnak információink szerint két halálos áldozata van.

A kisbuszban nyolc ember utazott, míg a személygépkocsiba szorult sérülteket a nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók szabadították ki. A mentéshez mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

A rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta, a forgalmat elterelik. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.


