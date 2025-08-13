Közlekedés
Itt a harmadik busztűz Budapesten - vizsgálat és politikai vita a háttérben
2021 márciusában a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármester engedélyezte a BKV-nak 30 milliárd forint beruházási hitel felvételét, amiből 380 darab új autóbusz érkezett volna a BKV-hoz.2025.08.13 22:15ma.hu
Másfél napon belül immár harmadszor gyulladt ki autóbusz Budapesten, legutóbb csütörtökön a XII. kerületi Alkotás utcában, ahol egy pótlóbusz motortere kapott lángra a megállóban. A katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, utas nem tartózkodott a járművön, a sofőr pedig sértetlenül elhagyta a buszt. A sorozatos meghibásodások miatt Karácsony Gergely főpolgármester azonnali vizsgálatot rendelt el, haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felszólította őket a szükséges intézkedések megtételére. A történtek mögött a járműpark elöregedése is meghúzódik: Vitézy Dávid közlekedési szakpolitikus szerint a kigyulladt buszok mind 24 éves Mercedes Citaro típusú járművek, amelyeket 2012-ben, már tizenegy évesen vásároltak használtan Frankfurtból, legfeljebb négy-öt éves átmeneti használatra. Vitézy felidézte, hogy 2021-ben a főváros 30 milliárd forintos hitel felvételét engedélyezte 380 új autóbusz beszerzésére, ám a kormány a stabilitási törvény alapján kilenc hónapig nem döntött a kérelemről, majd az év végén, indoklás nélkül, egyetlen "NEM" szóval utasította el. A busztüzek így nemcsak műszaki, hanem finanszírozási és politikai kérdéseket is felszínre hoztak a fővárosi közlekedésben.
