Baleset
Kettészakadt az autó a balesetben, amiben a fiatal mentős és férje haltak meg
Végzetes frontális ütközés történt a fejér vármegyei Kisláng és Soponya között péntek este.2025.08.09 16:12ma.hu
Péntek este súlyos baleset történt a Fejér vármegyei Kisláng és Soponya közötti összekötő úton. A frontális karambolban két autó tört totálkárosra. A szerencsétlenségben egy házaspár mindkét tagja életét vesztette, az ő autójuk szakadt ketté.
A másik jármű vezetője túlélte. A Feol.hu által megszólaltatott helyi lakos szerint hiába van kitéve a 40-es tábla, sokan nem tartják be a sebességkorlátozást ezen a szakaszon.
Az Országos Mentőszolgálat szombaton kiadott egy közleményt a szörnyű tragédiával kapcsolatban, amelyben kiderült, hogy egy fiatal mentőtiszt és férje hunyt el a balesetben. De ugyanígy gyászol a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is.
