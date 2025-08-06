Autó

Ismét Lada az került a reklámkampányába az USA-ban

Érdekes fordulatot vett az Amazon új marketingkampánya: az e-kereskedelmi óriás használt autókra specializált új szolgáltatásának népszerűsítésekor egy olyan jármű jelent meg a promóciós képeken, amely sosem volt hivatalosan kapható az Egyesült Államokban. A kampányban feltűnő narancssárga Lada Vesta SW Cross – az orosz állami tulajdonú AvtoVAZ gyártmánya – nemcsak a szakmabeliek, hanem a közönség figyelmét is gyorsan felkeltette. A „Beep Beep” szlogennel futó kampány célja, hogy bemutassa az Amazon Autos platformot, amely lehetővé teszi a Los Angeles környéki felhasználók számára, hogy közvetlenül a kereskedőktől vásároljanak használt vagy tanúsított előéletű autókat.



A választás azonban sokak számára meglepő volt, hiszen a Lada Vesta sem a márka ismertsége, sem a piaci jelenléte szempontjából nem releváns az amerikai autópiacon. A közösségi médiában számos felhasználó értetlenségét fejezte ki, többen politikai áthallásokat is véltek felfedezni a döntés mögött. A különösen érzékeny amerikai közéletben nem segített, hogy néhány nappal korábban a Republikánus Párt is hasonló helyzetbe került, amikor egy kampányposztban egy szovjet korszakból származó Lada 1200-as jelent meg Donald Trump mögött, miközben a poszt az amerikai autógyártás fellendítését dicsőítette.



A történtek különösen kellemetlenek egy olyan országban, ahol az orosz technológiát és gazdaságot érintő szankciók és politikai távolságtartás évek óta fennállnak. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kampány képeit többen kritikával illették, a „Make Lada Great Again” vagy a „Sovjet jólétet Amerikának” típusú kommentek gyorsan elárasztották a posztokat. Mindez rámutat arra is, hogy a globális márkák esetében milyen jelentőséget nyer egy-egy képi döntés, különösen, ha az kulturálisan vagy geopolitikailag érzékeny szimbólumokat érint.



Autóipari elemzők szerint elképzelhető, hogy a promóciós képeket készítő designcsapat európai stockfotó-adatbázisokból válogatott, így kerülhetett a kampányba egy olyan autó, amelynek jelenléte az amerikai piacon semmilyen technikai vagy kereskedelmi valósággal nem bír. Ez felveti a kérdést, mennyire figyelnek a multinacionális cégek a kulturális lokalizációra, amikor új piacokra lépnek vagy új szolgáltatásokat vezetnek be. Az Amazon eddig elsősorban e-kereskedelmi és felhőszolgáltatásai révén dominált, de a használt autók értékesítésére irányuló kezdeményezése azt jelzi, hogy új szegmensek felé nyit. Ezzel párhuzamosan viszont az is világossá vált, hogy még egy technológiailag megalapozott üzleti modell is könnyen tévútra kerülhet, ha a vizuális kommunikáció nem illeszkedik a célpiac elvárásaihoz.