Trump, a Lada és a nagy amerikai álom - politikai bakiból netes mém

2025.08.02 18:08 ma.hu

A Republikánus Párt újabb posztja alighanem a politikai bulvártörténelem egyik legszórakoztatóbb epizódjává vált, miután a hazai autógyártást éltető bejegyzésükben véletlenül egy szovjet gyártmányú Ladával pózoló képet osztottak meg. Az X (korábban Twitter) platformon közzétett fotón Trump egy rikító sárga szedán előtt áll, miközben a poszt szövege ünnepélyesen hirdeti: „A Big Beautiful Bill visszahozza a nagy amerikai autót!” Az internet népe azonban hamar kiszúrta a bakit: a fotón szereplő jármű nem egy legendás detroiti modell, hanem egy VAZ–2101, ismertebb nevén Lada 1200.

A poszt célja az lett volna, hogy népszerűsítse Trump újonnan aláírt törvénycsomagját, amely adókedvezményekkel és állami támogatásokkal ösztönzi az amerikai autógyártást. Ehelyett azonban mémcunamit indított el: kommentelők gúnyolódtak a képen, mondván, „Make Lada Great Again” és „Sztálin büszke lenne”, míg mások azt kérdezték, vajon mikor nyílik újra Lada-gyár Texasban. Az autóipari szakértők gyorsan megerősítették a kételyeket: Artem Bobcov szerint a képen látható autó semmiképp sem amerikai, hanem vagy egy Lada 2101, vagy egy Fiat 124, amely a szovjet licenc alapját is adta. Maxim Kadakov autóelemző hozzátette, hogy a kocsi valószínűleg Magyarországon van forgalomba helyezve, és az egész kép egy európai stock fotó adatbázisból származhat.



A kínos hibát még tovább tetézi, hogy a poszt mögött álló politikai üzenet éppen az amerikai autóipar fellendítését tűzte zászlajára. A „Big Beautiful Bill” névre keresztelt törvénycsomag célja az volt, hogy kedvezményeket nyújtson az Egyesült Államokban összeszerelt járművek vásárlóinak, miközben csökkentené a szövetségi kiadásokat. Kritikusai, köztük Elon Musk, azonban figyelmeztetnek: a törvénytervezet akár 2,5 billió dolláros államadósságot is eredményezhet.



Miközben a Republikánus Párt továbbra sem törölte a posztot, az internetes reakciók nem kímélték a politikai marketingeseket. Az egyik felhasználó ironikusan így kommentált: „Nem is tudtam, hogy Lada-gyár működik Alabamában.” Egy másik pedig ezt kérdezte: „A következő lépés egy kereskedelmi megállapodás Moszkvával?” Bár a kép valószínűleg csak egy figyelmetlen grafikai baki volt, az eset újabb példája annak, hogyan válhat egy apró hiba globális mémmé — különösen, ha Donald Trump is szerepel a képen.