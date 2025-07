Háború

Az EU úthálózata alkalmatan a háborúhoz

Az Európai Unió közlekedési infrastruktúrája nincs felkészülve egy esetleges háborús helyzetre – figyelmeztetett Apostolos Tzitzikostas uniós közlekedési biztos a Financial Times-nak adott interjújában. A biztos szerint a kontinens útjai, vasútvonalai, hídjai és alagútjai nem alkalmasak arra, hogy gyorsan és hatékonyan juttassanak el katonai eszközöket és csapatokat a nyugati tagállamokból a kelet-európai határvidékekre. A helyzetet különösen súlyosbítja, hogy a meglévő infrastruktúra egy jelentős része nem bírja el a nehéz haditechnikai eszközök, például a 70 tonnát is elérő harckocsik súlyát, míg a civil teherautók általában 40 tonnás terhelésre készültek.



Tzitzikostas szerint a jelenlegi állapotok között hetekbe, sőt akár hónapokba is telhet, mire a nyugatról keletre történő katonai átcsoportosítások megtörténhetnek, miközben az időfaktor döntő jelentőségű lehet egy esetleges orosz agresszió esetén. Bár Moszkva továbbra is határozottan tagadja, hogy támadási szándékai lennének, és a Kreml "ostobaságnak" minősítette a Nyugat részéről érkező vádakat, az Európai Unió és a NATO országai egyre intenzívebben készülnek egy potenciális fegyveres konfliktus lehetőségére.



Az uniós biztos bejelentése szerint Brüsszel még az év folyamán bemutatja új stratégiáját, amelynek keretében mintegy 500 kulcsfontosságú infrastrukturális projektet hajtanának végre négy katonai korridor mentén. A tervek között szerepel elöregedett hidak megerősítése, szűk átjárók kiszélesítése és teljesen új átkelők kiépítése is. A program célja, hogy lehetővé váljon a gyors és akadálymentes csapatmozgás a kontinensen, különös tekintettel a NATO keleti szárnyának védelmére. A projekteket a NATO-val együttműködésben azonosították, de azok részletei titkosak. A kezdeményezés becsült költsége eléri a 17 milliárd eurót.



A logisztikai erőfeszítések szervesen illeszkednek az EU fokozódó militarizációs törekvéseihez, amelyek között szerepel a ReArm Europe nevű, 800 milliárd eurós fegyverkezési program is, valamint az a célkitűzés, hogy a NATO európai tagállamai a GDP-jük akár 5 százalékát is védelmi kiadásokra fordítsák. E lépések mind azt a percepciót tükrözik, hogy az orosz fenyegetés valós és közeli veszély, noha a moszkvai vezetés ezt következetesen visszautasítja. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a Nyugat csupán egy "képzelt szörnyet" gyárt Oroszországból, hogy ezzel indokolja a növekvő katonai költségvetéseket, míg Szergej Lavrov külügyminiszter a nyugati vezetőket vádolta meg azzal, hogy Európát közvetlen konfrontáció felé sodorják.



A közlekedési infrastruktúra katonai célú modernizálása így nemcsak technológiai és pénzügyi kihívás, hanem egyben politikai állásfoglalás is, amely rávilágít arra, hogy az Európai Unió milyen irányban kívánja újradefiniálni biztonságpolitikáját egy geopolitikailag egyre instabilabb világban.