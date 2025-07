Autó

A közlekedésrendészet legendás autója árverésen - eladó a soproni elfogó Audi

Szokatlan tétel jelent meg az állami árverési portálon: árverésre bocsátják azt a fekete Audi A3-ast, amely hosszú éveken át szolgált civil rendőrautóként Sopron és környéke útjain. A jármű, amelyet sok közlekedő csak a villogók felgyulladásakor ismert fel rendőrségi autónak, a helyi közlekedésellenőrzés egyik legismertebb alakjává vált. A 2014-es gyártású, 1.4 TSI benzinmotorral szerelt Audi MYL-513 rendszámmal futott, és több mint 280 ezer kilométert tett meg aktív szolgálata alatt. Noha jelenlegi állapotában már nem üzemképes, motorja, váltója, futóműve és fékrendszere elhasználódott, sőt a fényezés is megkopott, mégis különleges darabja lehet annak, aki a licit során megszerzi.



Az autóra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elektronikus árverési rendszerében lehet licitálni, a kikiáltási ár 1,4 millió forint, a licit július 29-én indul. Bár az Audi A3 használtpiaci árai jellemzően 4 millió forint felett kezdődnek, a rendőrségi használat és a lejárt műszaki vizsga, valamint a műszaki hibák jelentős költségeket vetítenek előre a leendő tulajdonos számára. Ugyanakkor nemcsak egy autót, hanem egy darabka rendőrségtörténetet is magáénak tudhat az, aki hajlandó erre áldozni.



A fekete Audi korábban a Kisalföld beszámolói szerint is aktívan részt vett a forgalomellenőrzésben, civil megjelenése miatt különösen hatékonynak bizonyult a szabályszegők kiszűrésében. A rendőrség akkoriban úgy fogalmazott, hogy a civil szolgálati járművek visszatartó ereje jelentős, és a balesetveszélyes útszakaszokon való megjelenésük kimutathatóan javította a közlekedésbiztonságot. Az autó mostani nyugdíjba vonulása természetes része annak a gyakorlatnak, amely szerint a rendőrség időről időre selejtezi vagy áthelyezi civil autóit más kapitányságokra, hogy azok ne váljanak túlságosan ismertté.



Bár az Audi már csak árverési tétel, a hatóságok továbbra is többféle, gyakran márkában és típusban is eltérő civil járművel végzik feladataikat, köztük Opel, Skoda, Suzuki és Mercedes modellekkel, sőt olyan autókkal is, amelyeket bűncselekmények során foglaltak le. Egyes járműveket idővel átrendszámoznak, így a figyelmes sofőrök rendszámtáblák memorizálása helyett jobban teszik, ha egyszerűen betartják a szabályokat. Talán nem véletlen, hogy a soproni elfogóautó stafétáját egy Skoda Octavia vette át, amely ugyanolyan feltűnésmentesen dolgozik, mint elődje. És ki tudja, lehet, hogy a most árverésre kerülő Audira pont az csap le, akit egykor maga a fekete jármű mért be egy sebességtúllépés miatt.