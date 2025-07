Közlekedés

AM: jelenleg is tart az aratás, figyeljünk az utakon!

Még tart az aratási időszak, ezért országszerte a nagy mezőgazdasági munkagépek megemelkedett forgalmára kell számítani az utakon, ez pedig fokozott figyelmet és türelmet igényel minden járművezetőtől - hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) vasárnapi közleményében.



A tárcavezető ismertette, hogy javában zajlik az aratás, az őszi árpa kivétel, amelynek betakarítása mostanra befejeződött, és országos termésátlaga hektáronként 5,7 tonna. A csapadékos idő miatt helyenként lassult az őszi búza betakarítása, amelynek készültsége közelít a 70 százalékhoz, de több vármegyében már meghaladta a 90 százalékot. Az országos termésátlaga jelenleg 5,4 tonna/hektár. Az ország kenyere idén is biztosított, amiért kiemelt köszönettel tartozunk minden gazdának - emelte ki.



Az aratási szezonban nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezek fokozott jelenléte miatt nagyobb körültekintéssel, óvatossággal és türelemmel kell lennie a közlekedésben résztvevőknek - tette hozzá Nagy István.



Az alacsonyabb sebességgel haladó mezőgazdasági gépek és lassú járművek mögött gyakran feltorlódhat a forgalom. Ezért fontos, hogy az autósok csak akkor kezdjenek előzésbe, ha az útszakasz jól belátható és biztonságosan befejezhető a manőver. Érdemes a nagy méretű kombájnokat, traktorokat, vontatókat óvatosan és mérsékelt, biztonságos sebességgel megközelíteni. Továbbá ezen járművek mellett az elhaladás, az előzés - elsősorban szélességük miatt - nagyobb odafigyelést igényel még jó látási körülmények között is, és célszerű nagyobb oldaltávolságot tartani - hívta fel a figyelmet a tárcavezető.



A miniszter szerint különösen fontos, hogy a termények minél gyorsabban eljussanak a földekről a raktárakba. "Az eredményes aratás, valamint a gazdák kitartó és lelkiismeretes munkája alapvető szerepet játszik hazánk biztonságos élelmiszer-ellátásában, ezért az agrárium minden szereplőjének hálával tartozunk" - áll a közleményben.