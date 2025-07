Autó

NGM: a magyar üzemanyagárak a továbbra is kedvezőbben alakulnak a szomszédos országokhoz képest

Az izraeli-iráni konfliktus lezárultával, az átmeneti megugrást követően a hazai és szomszédos üzemanyagárak is csökkenni kezdtek; a kormány elvárása júniusban is teljesült, a magyar üzemanyagárak ismét kedvezőbben alakultak a szomszédos országokhoz képest - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szombaton az MTI-vel.



A tárca közleménye szerint a Központi Statisztikai Hivatal júniusi adatai alapján Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 591 forint volt, ami 6 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 597 forintos átlaga.



Hozzátették, a gázolaj hazai átlagára 590 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 596 forint volt. Így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak - mutatott rá a minisztérium.



A közlemény szerint a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások versenyképes és kiszámítható üzemanyagárakkal találkozzanak a benzinkutakon.



A kormányzat a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagkereskedőkkel és mindent megtesz az árstabilitás fenntartása, a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében - írták.



Az NGM hangsúlyozta, a kormány elvárása változatlanul az, hogy a magyar lakosság a szomszédos országokhoz képest is kedvező áron juthasson üzemanyaghoz.



A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, a családok és a gazdaság védelme érdekében pedig szükség esetén továbbra is kész intézkedni.