Autó

Megőrizte első helyét a BMW a prémium márkák mezőnyében

A BMW márka 18,8 százalékkal növelte eladásait a magyarországi újautó-piacon az idei első fél évben a tavalyi év hasonló időszakához képest, az értékesített 3286 darab modellel a bajor márka továbbra is őrzi első helyét a prémium szegmensben - tájékoztatta a BMW Group Magyarország az MTI-t közleményben.



Az új személyautók hazai piaca 2025 első fél évében 4,3 százalékkal, 65 098 darabra bővült a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete friss adatai szerint.



Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a márka sikere mögött a gyártó technológiai nyitottságot képviselő modellpalettája áll, amely szinte minden igényre ad alternatívát, beleértve az elektromos, plug-in hibrid vagy belsőégésű erőforrással felszerelt modelleket.



A márkakereskedők egyidejűleg azt tapasztalják, hogy az újdonságok mellett élénk az ügyfelek érdeklődése a tradicionális limuzin, touring, coupé vagy éppen gran coupé karosszériaváltozatok iránt is.



A közlemény kiemeli, hogy a márka erős félévet könyvelt el a tisztán elektromos meghajtású modellek szegmensében is: az 503 darab regisztrált BEV modell több mint 15 százalékos részesedést tesz ki a teljes BMW értékesítésben. Ezzel az idei év első fél évében a BMW a magyarországi elektromos piac harmadik legnépszerűbb márkája.



Magyarországon az idén június végéig 5222 új elektromos jármű talált gazdára, ez 12,2 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest.



Gombos Zoltán jelezte, hogy szeptemberben a müncheni IAA autóipari szakkiállításon mutatkozik be a márka első Neue Klasse modellje, az új BMW iX3-as, amelyet a készülő debreceni üzemben fognak gyártani.



A BMW Group kínálatát a jövőben a Neue Klasse modellek határozzák majd meg – emelte ki a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatója.



A közlemény kitér arra, hogy pozitív fogadtatásban részesült Magyarországon a MINI-nek, a gyártó másik márkájának az elmúlt időszakban teljesen megújított modellkínálata.



Az új modellcsalád tagjaiból 399 darab talált vevőre január és június között, ami 87 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.