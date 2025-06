Közlekedés

Forgalomkönnyítő intézkedésekkel segíti a közlekedést a BKK és a Budapest Közút

A korábbi évekkel ellentétben a közúti forgalom az iskolai nyári szünet kezdete után csak pár nappal később kezdett el csökkenni. 2025.06.27 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Extra buszsávok kijelölésével és felszabaduló közúti sávokkal segíti a hatékonyabb közlekedést a fővárosban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút - tájékoztatta a BKK pénteken az MTI-t.



Azt írták: Budapesten olyan felújítások zajlanak, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a városban hosszú távon is biztonságosan és kiszámíthatóan lehessen közlekedni. Példaként említették a 4-6-os villamos Szent István körúti felújítását, a Rákóczi hídon történő munkálatokat, a Flórián téri és a Mozaik utcai felüljáró felújítását, illetve karbantartását.



Hozzátették: ezeket a felújításokat döntően a nyári időszakra tervezik a kedvező időjárási viszonyok, illetve a szabadságolás miatti jellemzően csökkenő forgalom miatt, és a munkálatokat úgy ütemezték, hogy az őszi iskolakezdésre elkészüljenek.



A BKK tájékoztatása szerint a korábbi évekkel ellentétben a közúti forgalom az iskolai nyári szünet kezdete után csak pár nappal később kezdett el csökkenni, emiatt a vártnál nagyobb terhelés érte a fővárosi közlekedési rendszert. A BKK adatai szerint az iskolai nyári szünet kezdetével a múlt év hasonló időszakához képest átlagosan tíz százalékkal több torlódás alakult ki a fővárosi közlekedésben.



Közölték: az iskolai évzárók lezárultával és a szabadságolások megkezdésével a torlódások intenzitása csökkenésnek indult, a terhelés azonban még mindig fennáll, ezért a BKK és a Budapest Közút új intézkedéseket vezetett be a hatékonyabb közlekedés érdekében.



Mint írták, ideiglenesen felfüggesztik a Rákóczi hídon zajló munkálatokat, és június 30-án, hétfőn a Pestről Budára vezető irányba átmenetileg megszűnik a forgalomkorlátozás, de a sávzárással járó munkák előreláthatólag július 5-én folytatódnak.



Buszsávot jelölnek ki a Margit hídon, így a budai hídfő felhajtóján az egyik sáv felszabadul a buszok számára, továbbá sárga felfestéssel segítik a buszok ki- és besorolását a Mechwart ligetnél. A Gellért rakparton buszsávot jelölnek ki a villamospályán a Szabadság híd és a Rudas fürdő között.



Módosítják az elsőajtós felszállási rendet is: a BKK a tervezettnél korábban, június 30-tól bevezeti a 105-ös, a 210-es és 178-as autóbuszvonalakon az eredetileg július 5-től tervezett elsőajtós felszállási rendszert, ezzel segítve a belvároson áthaladó buszok közlekedését, továbbá június 27-től ideiglenesen feloldják a nagykörúti villamosok vágányfelújításának időtartamára a Margit hídi - Szent István körúti szakaszon közlekedő 9-es, 26-os, 91-es, 191-es és 291-es járatokon az elsőajtós felszállási rendszer alkalmazását.