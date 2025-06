Közlekedés

MKIF: Budapest felé sem lesz felújítás nyáron az M7-esen

Budapest felé sem lesz felújítás nyáron az M7-esen - közölte az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és hangsúlyozták, az MKIF Zrt. a magyar állammal kötött szerződése, és egy elfogadott ütemterv szerint végzi a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési burkolatcseréket országszerte.



A koncesszióba adó magyar állammal egyeztetve, az Építési és Közlekedési Minisztérium engedélyt adott arra, hogy az M7 autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán az elfogadott ütemtervtől eltérjenek. Eszerint az említett szakaszon a Budapest felé tartó oldalon a még folyamatban lévő felújításokat a lehető leghamarabb befejezik, de ezután új terelések és így új munkavégzések augusztus 31-ig nem lesznek.



Az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan idén is úgy készültek, hogy az M0 és Balatonvilágos között a vakáció ideje alatt az M7-en a Balaton irányába nem lesznek előre tervezett felújítási munkák.



Afeladatok átütemezése után most annyi módosítás történt, hogy a Budapest felé tartó oldalon - a jelenleg még zajló felújítások befejezése után - nem lesznek előre tervezett burkolatcserék. Ez az átütemezés a velencei gyalogos és kerékpáros híd munkáit is érinti. Az M7 autópálya a nyári időszakokban erősen terhelt, kifejezetten a hétvégi csúcsidőszakokban.



Ünnepi hétvégéken, mint amilyen a legutóbbi pünkösdi hétvége volt, egy átlagos tavaszi, nyári hétvégéhez képest duplájára emelkedik az átlagos forgalom, időnként a járművek száma háromszorosára is nő bizonyos szakaszokon.



A legforgalmasabb autópálya szakaszokon, ahol a munkavégzés jellege engedi, a kétszer két sávon történő haladást a felújítások során végig biztosítják, az M7-es háromsávos szakaszán a Budapest felé tartó oldalon a felújítások során a terelések ellenére is rendelkezésre áll három sáv.



Az M7-es autópálya M0-Balatonvilágos közötti szakaszán az előre tervezett felújítások szeptember 1-től folytatódnak - tájékoztatott az MKIF.