ÉKM: nem támogatja Magyarország a tíz évesnél idősebb autók évenkénti műszakiztatását

Az Európai Bizottság új, átfogó módosítási javaslatot mutatott be a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv módosítására. 2025.06.15 08:30 MTI

Nem támogatja Magyarország az Európai Bizottság jogszabálymódosítási kezdeményezését, amely a tíz évesnél idősebb autók esetében évente írná elő az időszakos műszaki vizsgálatot. A magyar álláspontot Nagy Bálint közlekedési államtitkár a Közlekedési Tanács múlt heti ülésén hivatalosan is megerősítette - közölte a tárca.



A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság új, átfogó módosítási javaslatot mutatott be a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv módosítására. A javaslat egyik célja a technológiai fejlesztések - így például az elektromos és hibrid gépkocsik vizsgálatának - átvezetése a vizsgálati technológiákba.

Az irányelv módosítása mindemellett a tagországok számára előírná a tíz évnél idősebb M1 (személygépkocsi) és N1 (kistehergépkocsik) kategóriájú gépjárművek éves időszakos műszaki vizsgálatát. A tervezetet a Közlekedési Tanács június 5-i ülésén tárgyalta első alkalommal.



Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára az ülésen elmondta, Magyarország támogatja a közlekedésbiztonság fokozása és a környezetvédelmi célok megerősítése érdekében tett uniós intézkedéseket, azonban a tíz évnél idősebb személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik kötelező éves műszaki vizsgálata aránytalan anyagi és adminisztratív terhet róna az állampolgárokra és a vizsgálatokért felelős hatóságokra, különösen azokban a tagállamokban, ahol a járműállomány jelentős része az érintett korcsoportba tartozik.



Az állampolgárok terheinek növekedésével pedig nem áll arányban az intézkedéstől várható közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi haszon, ezért Magyarország nem támogatja az időszakos műszaki vizsgálatok rendszerének tervezett változtatását - írták.



A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló irányelv módosításával kapcsolatban Magyarország mellett több tagállam is jelezte aggályait, az uniós jogalkotási folyamat a Tanács illetékes munkacsoportján belül folytatódik - áll a közleményben.