Botrány

Diplomáciai konvoj miatt állítottak meg egy szirénázó mentőt Budapesten - felháborodást keltett a videó

Komoly közfelháborodást váltott ki az a felvétel, amelyen jól hallható, hogy egy szirénázó mentőautót is megállítottak egy diplomáciai konvoj miatt, amely a CPAC Hungary konzervatív konferenciára tartott. A videót a Reddit közösségi oldalra töltötték fel, és gyorsan terjedni kezdett.



A felvétel a BAH-csomópontnál készült. A videón látható, amint két rendőrmotoros megkülönböztető jelzéssel érkezik a kereszteződéshez, majd egy sárgamellényes rendőrrel együtt leállítják a keresztirányú forgalmat, hogy a hét járműből – fekete autókból és kisbuszokból – álló diplomáciai konvoj akadálytalanul áthaladhasson. Bár a mentőautó ekkor még nem látszik a képen, szirénája tisztán hallható, amint közeledik.



A teljes forgalomleállás körülbelül 25 másodpercig tartott, majd a rendőr újra megnyitotta az utat a keresztirányú forgalom számára. Ekkor válik láthatóvá a szirénázó mentőautó, amely elsőként haladhat tovább a kereszteződésen, miután a konvoj elhaladt.



A felvétel láttán sokan kérdőjelezték meg, hogyan lehetséges, hogy egy sürgősségi bevetésen lévő mentőautó nem élvez elsőbbséget egy politikai delegációval szemben. A HVG megkereste az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), amely a következő, jogszabályi alapú választ adta:



„A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek közlekedését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 49. § szabályozza. Ennek értelmében a forgalmat irányító rendőr jelzését a megkülönböztető jelzést használó gépjármű is köteles figyelembe venni.”



Ez tehát azt jelenti, hogy még egy szirénázó mentőautó sem haladhat át, ha a forgalmat irányító rendőr másként jelzi. A gyakorlat azonban – különösen sürgős esetekben – továbbra is viták tárgya marad.



A videón látható konvoj a CPAC Hungary nevű konzervatív politikai konferenciára tartott, amelyet 2024. május 29–30. között rendeztek meg a budapesti Kongresszusi Központban. A rendezvényt az Alapjogokért Központ szervezte, jelentős állami támogatással.



A konferencián Orbán Viktor miniszterelnök mondta a nyitóbeszédet, de olyan nemzetközi, szélsőjobboldalinak tartott politikusokat is vendégül láttak, mint Alice Weidel (AfD, Németország), Geert Wilders (Szabadságpárt, Hollandia), Herbert Kickl (FPÖ, Ausztria) és Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke.



A rendezvény közlekedési és biztonsági biztosítása a jelek szerint komoly fennakadásokat okozott a főváros forgalmában – a mentőautó feltartóztatása pedig sokak szerint túlmutat a protokolláris előírások betartásán, és erkölcsi kérdéseket is felvet.



A történtek újra rámutatnak arra, milyen nehéz egyensúlyt találni a közlekedésbiztonság, a diplomáciai protokoll és az életmentő beavatkozások elsőbbsége között – különösen olyan politikai események árnyékában, amelyek eleve megosztják a közvéleményt.