Autó

Tovább erősödik a BYD pozíciója a magyarországi újautó-piacon

Látványosan erősödik a BYD autómárka pozíciója a magyarországi újautó-piacon, az idei első négy hónap kiemelkedő eredményeket hozott, és ez az év további részében tovább javulhat a márkakereskedői hálózat intenzív bővülésével, amit erőteljes modellkínálattal támogat meg a NEV (New Energy Vehicle - új energiával hajtott jármű) szegmensben élen járó kínai gyártó.



A BYD 2023 októberében jelent meg konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hybrid járműveivel Magyarországon, fejlődése azóta töretlen. Az első teljes évben, 2024-ben már 1548 személy- és kishaszonjárművet értékesítettek, 1,37 százalékos piaci részt hasítva ki. Az idén az első négy hónap pedig 757 jármű eladásával zárult.



A kínai márka az elektromos személyautók szegmensében hamar üldözőbe vette a listavezetőt, a magyarországi elektromos piac 21,5 százalékát birtokló Tesla előnye az idén április végére 4 százalékpont alá olvadt, miután a BYD az első négy hónapban 558 eladott elektromos autóval (17,9 százalékos részesedés) több mint megkétszerezte a 2024. január-áprilisi teljesítményét.



A BYD PR Hungary tájékoztatása szerint a cég az új termékek érkezésétől és a hálózat bővítésének ütemétől függően a tavalyi értékesítési volumen duplázását - vagy akár triplázát is - esélyesnek látja.



A márka folyamatosan bővíti értékesítési hálózatát: a tavalyi értékesítés még gyakorlatilag három budapesti kereskedés teljesítménye volt, az idén pedig már 8 város 10 kereskedésében lesznek elérhetők a modellek. Az országos hálózat kiépülése folytatódik - jelezték.



A BYD arra épít, hogy az európai piacon nagy az igény az elérhető árú elektromos autókra, ezért három éven belül már a nyolcadik tisztán elektromos hajtású modelljét vezeti be. Jó fogadtatásra számíthat a napokban Európa-szerte bemutatott városi kisautója is, amely hordozza a BYD csúcsszínvonalú akkutechnológiáját. A Dolpin Surf a kifejezetten elektromos hajtásokhoz tervezett e-Platform 3.0 nevű padlólemezen fut, és a márka lítium-vasfoszfát szerkezetű Blade akkumulátorát használja, amely a hagyományos lítiumionos villanyautó akkumulátoroknál tartósabb és biztonságosabb kialakítású, miközben szerkezete teljesen kobaltmentes.



A 2003-ban alapított BYD Auto a BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, az első autógyártó, amely az elektromos átállás jegyében a fosszilis üzemanyaggal működő járművek gyártását leállította, és 9 egymást követő évben a tölthető személygépkocsi (NEV) eladások élén állt Kínában. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, nemrégiben pedig bejelentette, hogy mintegy százmilliárd forint értékű beruházás keretében Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.