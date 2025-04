Közlekedés

MÁV: földre festett piktogramok kerülte a vasúti átjárókba

Új akciót indít a MÁV: földre festett piktogramokkal hívják fel a gyalogosok figyelmet a vasúti átjárókban arra, hogy kellő körültekintéssel keljenek át - jelentette be a MÁV Zrt. vezérigazgatója kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Hegyi Zsolt elmondta, a koronavírus-járvány óta megszaporodott az olyan balesetek száma, amelyeknél a gyalogos, a kerékpáros, a rolleres vagy az autós figyelmét az okoseszköz vonta el a vasúti átjáróban való átkelésnél.



A közlekedési társaság ezért új akciót indít: piktogramokat festenek fel a földre a vasúti átjárókban, amelyek arra ösztönzik a gyalogosokat, hogy tekintsenek fel a telefonjukból és kellő körültekintéssel haladjanak át - mondta el a vezérigazgató.



Hegyi Zsolt kitért arra is, hogy bár 16 éve nem történt baleset a vasút hibájából vasúti átjáróban, de a felelősség közös, így vasúttársaságként is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az átkelés biztonságos legyen.



A vezérigazgató arra a kérte a közlekedőket, hogy vasúti átjáróhoz érve "legyenek partnerek", és ne veszélyeztessék se a saját, se mások testi épségét.



Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője azt mondta, idén eddig 15 baleset történt vasúti átjárókban, ebből öt esetben hét ember halt meg, tavaly pedig 76 balesetben tizenhatan haltak meg.



Mindegyik baleset megelőzhető lett volna, ugyanis jelentős részben olyan átjárókban történtek, amelyek valamilyen eszközzel biztosítottak - emelte ki a főosztályvezető.



Óberling József elmondta azt is, hogy a rendőrség drónokkal és jelzés nélküli, de kamerával ellátott szolgálati autókkal is ellenőrzi a vasúti átjárókat annak érdekében, hogy senki se váljon áldozattá.



Molnár Péter mozdonyvezető elmondta, hogy 25 éves pályafutása alatt nyolc gázolásban volt érintett, és felhívta a figyelmet arra, hogy egy-egy ilyen eset akár pályaelhagyást is eredményezhet a mozdonyvezetőknél.



Hövényes Sándor mozdonyvezető azt hangoztatta, hogy "a vonat nagy, nehéz és nehezen áll meg".



Hozzátette, egy gázolást feldolgozni nagyon nehéz, teljesen nem is lehetséges, mindig kísérteni fogja az embert.