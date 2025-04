Ítélet

Jogerősen lezárult a csaknem száz vádlottas autócsalási ügy pénteken

A Szolnoki Törvényszéken másodfokon, jogerősen lezárult a Karcagi Járásbíróság elmúlt évtizedének - a vádlottak, az elkövetett bűncselekmények és a tárgyalások száma, valamint a nyomozati iratok és az ítélet terjedelme alapján - legnagyobb volumenű autócsalási büntetőügye.



A Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya közleményében az MTI-t arról tájékoztatta, hogy az elsőfokú bíróság ítéletét több ponton is megváltoztatta a törvényszék.



Az elsőfokú eljárás során kilencvenegy vádlott állt a vádlottak padján, akik az elsőfokú ítélet szerint csoportonként szerveződve, 2012. április és 2014. július között Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Svédországban, Svájcban és Olaszországban, különböző autókölcsönző társaságok képviselőit megtévesztve, prémium kategóriás autókat béreltek ki, majd azokat Magyarországra szállították és értékesítették.



Az elsőfokú bíróság csaknem hetven tárgyalás után, 2023. október 30-án kezdte meg a több száz oldalas ítélet kihirdetését a százhét oldal terjedelmű rendelkező rész felolvasásával, aminek a másnapi tárgyaláson ért a végére - írták.



Többségében társtettesként elkövetett csalás bűntettében, illetőleg olyan - ahhoz, a cselekmények jellegéből fakadóan kapcsolódó - bűncselekményekben találta bűnösnek a vádlottakat, mint a hamis vád, a hatóság félrevezetése, a közokirathamisítás, az egyedi azonosítójellel visszaélés, a pénzmosás, valamint a bűnpártolás - közölték.



Tizenöt vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélt a bíróság.



A legtöbb cselekményben résztvevő, kezdeményező és a többi vádlottat a bűncselekmények elkövetésére indító öt személynek pedig az ítélet szerint több évre börtönbe kellett vonulni: ötükkel szemben összesen több mint huszonöt év szabadságvesztést szabott ki a bíróság.

A vádlottak többségére felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést, illetve kizárólag pénzbüntetést szabott ki.



Egy vádlott közérdekű munkát és pénzbüntetést kapott, egyiküket pedig próbára bocsátották. A vádlottakkal szemben összességében több mint 30 millió forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság, és több mint 40 millió forint összegben rendelt el velük szemben vagyonelkobzást - részletezték a közleményben.



Az ítélet harminc vádlott vonatkozásában első fokon jogerőre emelkedett, míg társaik esetében másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott az eljárás, ahol pénteken az ő esetükben is jogerősen befejeződött.



A Szolnoki Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét több ponton is megváltoztatta. Két vádlott vonatkozásában megszüntette a büntetőeljárást: egyikük elhunyt, míg a másikat ugyanazon cselekmények miatt időközben külföldön jogerősen elítélték.



A fennmaradó vádlottak esetében pedig, néhány kivételtől eltekintve, jelentősen enyhített az első fokon kiszabott büntetéseken - olvasható.



Mindössze két vádlott esetében történt súlyosítás, akiket a másodfokú bíróság, az első fokon kiszabott büntetésük mellett, felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre is ítélt. Társaik esetében, bár a kiszabott pénzbüntetésük összegén csaknem minden esetben súlyosítottak, összességében enyhébb ítélet született - tájékoztattak.



Az első fokon végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek közül hat vádlott esetében szállították le a büntetés tartamát, három vádlott esetében a másodfokú bíróság felfüggesztette a szabadságvesztés végrehajtását, négy esetében nem csupán felfüggesztette, de a tartamát is leszállította, míg egy vádlottat szabadságvesztés helyett elzárásra ítélt - sorolták.



Az első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítéltek közül tizenhárom vádlott esetében mellőzték a szabadságvesztésre ítélésüket, míg nyolc vádlott esetében leszállították a felfüggesztés próbaidejét.



Egy első fokon közérdekű munkára és pénzbüntetésre ítélt vádlott esetében pedig mellőzték a közérdekű munka kiszabását - szerepel a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztályának közleményében.