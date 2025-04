Autó

Felfüggeszti amerikai exportját a Jaguar Land Rover

Felfüggeszti az Egyesült Államokba irányuló exportját a Jaguar Land Rover (JLR) brit autóipari csoport az amerikai vámemelések miatt. 2025.04.07 20:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő cég szóvivője Londonban közzétett rövid szombati nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok a JLR luxusmárkáinak fontos piaca, de a cég jelenleg az új kereskedelmi feltételekre adandó válaszon dolgozik üzleti partnereivel, és jelenleg rövid távra szóló lépéseket tesz.



A szóvivő szerint ezek közé tartozik, hogy a vállalat áprilisra leállítja Amerikába irányuló szállítmányait.



A Jaguar Land Rover szombati bejelentésének előzményeként Donald Trump amerikai elnök a héten ismertette az új "viszonossági importvámokról" szóló rendeletét, és ennek egyik sarkalatos eleme a járműimportra kirótt külön 25 százalékos vám.



A rendelet alapján az Egyesült Államok a többi szektorra differenciált vámrendszert vezet be: az autóiparon kívüli importra vonatkozó 10 százalékos alapráta mellett az Európai Unióból érkező behozatalt például 20 százalékos, a kínai importot 34 százalékos - a korábban érvényesített vámokkal együtt 54 százalékos -, a Nagy-Britanniából vásárolt nem autóipari termékeket 10 százalékos amerikai vám terheli.



Londoni pénzügyi elemzők szerint az amerikai vámok súlyos hatást gyakorolhatnak a brit autóiparra, amely évente 110 ezer járművet exportál az amerikai piacra.



Az egyik tekintélyes londoni gazdaságpolitikai kutatóműhely, az Institute for Public Policy Research (IPPR) frissen kidolgozott, modellszámításokra alapuló forgatókönyve szerint ha az amerikai kormány tartósan érvényben tartja a 25 százalékos vámot az importált személyautókra, az 25 ezer állás megszűnésével járhat a brit járműipari ágazatban, tekintettel arra, hogy a Nagy-Britanniában gyártott autók 12,5 százalékát az amerikai piac veszi fel.



Az IPPR hangsúlyozta, hogy a brit autóipari konglomerátumok közül a Jaguar Land Rover exportálja a legtöbb járművet az Egyesült Államokba, így ennek a cégnek különösen magas a kitettsége az amerikai vámokkal szemben, de a BMW tulajdonában lévő, Oxfordban működő Mini autógyár is jelentős mértékben függ az amerikai piactól.



Az IPPR adatai szerint Nagy-Britanniában jelenleg 2811 vállalat foglalkozik autó- és részegységgyártással. Ezek a cégek csaknem 133 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak, és összesített éves forgalmuk tavaly 70,3 milliárd font (33 750 milliárd forint) volt.



Az elemzés kiemeli azt is, hogy a járműipar a legnagyobb brit áruexportőr: az ágazat adta 2024-ben a teljes brit árukivitel 13,9 százalékát.