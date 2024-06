Közlekedés

NGM: az üzemanyagárak továbbra is a szomszédos országok átlaga alatt maradtak

Az üzemanyagárak továbbra is a szomszédos országok átlagárai alatt maradtak, a családok védelme érdekében a kormány továbbra is folyamatosan nyomon követi az árak alakulását - erősítette meg pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



A kormány a családok érdekében letörte a háborús üzemanyagárakat, amelynek eredményeképpen ma a lakosság a benzin esetében 48 forinttal, míg a gázolaj esetében 41 forinttal tankolhat olcsóbban áprilisi, illetve februári csúcsértékeikhez képest.



Az NGM leszögezte, hogy a kormány álláspontja változatlan: elfogadhatatlan és igazságtalan, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosai. Ezért a kormány folyamatosan nyomon követi és elemzi az üzemanyagárak alakulását.



A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adatai szerint Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 595 forint volt, azaz 14 forinttal olcsóbb, mint a szomszédos országokban tapasztalt 609 forintos átlagár. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 607 forint volt, ami 1 forinttal került kevesebbe, mint a szomszédos országokban látott 608 forintos átlagár.



A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy a benzin és a gázolaj esetében is teljesül a kormány elvárása, azaz az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagárai alatt vannak. A kormány továbbra is fontosnak tartja az együttműködést az üzemanyagkereskedőkkel, egyszersmind bízik abban, hogy az üzemanyagkereskedők a jövőben is a szomszédos országok átlagának szintjéhez igazítják saját áraikat.