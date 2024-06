Baleset

Jogerősen öt év börtönre ítélték a József körúti gázolót

A korábbi ítéletet helybenhagyva, a Fővárosi Törvényszék jogerősen öt év börtönre ítélte azt a férfit, aki 2023. február 19-én hajnalban a József körúton ittas állapotban elgázolt egy nőt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.



A Fővárosi Törvényszék csütörtökön MTI-nek eljutatott közleményében azt írta, hogy a férfit ittas állapotban elkövetett, halált okozó járművezetés miatt ítélték el, és végleg eltiltották a közúti járművezetéstől.



Az elsőfokú bíróság döntését a törvényszék csak járulékos kérdésekben változtatta meg, így például pontosította a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját.



Az ítélet szerint a férfi tavaly februárban ittasan, a megengedett sebességet túllépve autózott a József körúton a Blaha Lujza tér felé. Ittassága miatt elaludt és nekiütközött az út bal oldalán lévő villamosmegálló járdaszigetének, utasvárójának és a sértettnek - ismertette a törvényszék.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2023. december 13-án tartott előkészítő ülésen - a vádlott beismerése és tárgyalásról való lemondása okán - ítéletet hirdetett az ügyben, és ittas állapotban elkövetett, halált okozó járművezetés bűntette miatt öt év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte, és végleg eltiltotta őt a közúti járművezetéstől is. Az ítélettel szemben az ügyész súlyosításért, míg a védő enyhítésért jelentett be fellebbezést. A vádlott a döntést tudomásul vette.



A törvényszék most megállapította, hogy a kerületi bíróság az eljárási szabályoknak megfelelő, törvényes ítéletet hozott, a bűncselekményt helyesen minősítette.