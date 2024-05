Baleset

Anya és gyermeke elgázolása miatt ítéltek el egy idős férfit Hajdú-Biharban

Nádudvaron, egy iskola előtti zebrán gázolt halálra nagy sebességgel, fékezés nélkül egy fiatal édesanyát az az idős férfi, akit 1 év 2 hónap fogházra ítélt a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kedden - tudatta a Debreceni Törvényszék honlapján.



Az elsőfokú ítélet szerint az idős férfi 2021. december 11-én este Nádudvar belterületén a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt egy a gyalogos-átkelőhely felé. A zebrát, miután közvetlenül egy iskola előtt van, előjelző tábla jelezte mindkét irányból, tovább villogó sárga fényű közlekedési jelzőtábla is figyelmeztette az autósokat, hogy gyerekek áthaladására kell számítani. Az idős férfi azonban figyelmen kívül hagyta a jelzőtáblákat, és azt sem vette észre, hogy vele szemben a másik forgalmi sávban egy gépkocsi megállt, hogy egy négytagú családnak áthaladást biztosítson. A vádlott későn vette észre őket, és fékezés nélkül elgázolta az anyát s az egyik gyermeket.



A 24 éves édesanya a helyszínen életét vesztette, 2 éves gyermeke súlyos sérüléseket szenvedett, s az apa és a másik gyermek is "csak a szerencsének köszönhette", hogy nem ütötte el a vádlott.



Az elsőfokú bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként vette figyelembe többek között, hogy "a vádlott tönkretette egy fiatal család életét", több súlyos KRESZ szabályszegése miatt halt meg egy anya és sérült meg súlyosan a kislánya.



A járásbíróság a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt 1 év 2 hónap fogházra ítélte és végleg eltiltotta a közúti járművezetéstől.



Az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így az elsőfokú ítélet nem jogerős, a per a Debreceni Törvényszéken folytatódik másodfokon - közölték.