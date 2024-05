Közlekedés

Négy hidrogén- és 11 elektromos hajtású autóbuszra érkezett pályázat a HUMDA-hoz

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázataira jelentkezők 4 hidrogén üzemanyagcellás, az akkumulátorosok közül 7 csuklós, 1 szóló és 3 midi autóbusz beszerzésére adtak be pályázatot a május 6-i határidőre - közölte a HUMDA.



A közlemény szerint a HUMDA három pályázatot hirdetett. A 25 ezernél népesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, vagy meglévő elektromos flottájuk bővítésére, a töltőinfrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésére pályázhattak. A 25 ezernél alacsonyabb lakosságszámú települések új elektromos buszok beszerzésére vagy a meglévő elektromos flotta bővítésére, valamint töltőinfrastruktúra fejlesztésére igényelhettek támogatást.



Hidrogén üzemanyagcellás autóbuszokra 1,07 milliárd forint, elektromos autóbuszokra a 25 ezernél alacsonyabb lakosságszámú városoknál 1,55 milliárd forint, a 25 ezernél népesebbeknél 1,16 milliárd forint a rendelkezésre álló forrás. Amennyiben a döntések nem merítik ki a forrásokat, akkor a pályázatokat ismét kiírják.



Hidrogén üzemanyagcellás autóbuszokra a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK), a Volánbusz Zrt. és a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. adott be pályázatot. A 25 ezernél alacsonyabb lakosságszámú városok közül Sülysáp Város Önkormányzata, a 25 ezernél népesebbeknél a V-Busz Kft., a Tüke-Busz Zrt. és az MVK adott be pályázatot a HUMDA-hoz.



A támogatási okiratok 2024 nyarára várhatóak, a projekteket legkésőbb 2027. június 30-ig kell lezárni, azaz addig kell beszerezni az autóbuszokat.



A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. HUMDA Green néven koordinálja az elektromos meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszerét és a Zöld Busz Programot Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára együttműködésével. Az ügynökség részt vesz a Nemzeti Hidrogénstratégia 2030 megvalósításában, közreműködik egyebek mellett a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztésében - áll a közleményben.