Autóipar

Bővítik a zalaegerszegi autóipari tesztpálya műhelyszárnyát

Az egyre gyarapodó megrendelések miatt új beállókkal bővítik a személyautók és teherjárművek fogadására egyaránt alkalmas műhelyszárnyat a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari tesztpályán.



Palkovics László, a pályát tulajdonló Széchenyi István Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke, egyben az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője csütörtökön a helyszínen elmondta: az ide érkező bérlők szolgáltatásokat is elvárnak, amelyet saját mérnökeikkel vagy a helyszínen "bérelt" mérnökökkel is képesek teljesíteni. Ehhez az egyetem is biztosít a tesztelésekhez szükséges mérnöki, műszaki hátteret.



Hozzátette, hogy a tesztpálya mellett elsőként az osztrák AVL épített saját fejlesztőbázist, de már befejezéséhez közeledik a Bosch hasonló létesítménye is. Ebben 250 mérnöknek biztosítanak munkát, a felvételük már elkezdődött.



Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a műhelyszárny mintegy 2000 négyzetméteres meglévő épülete 16 személyautó és 6 teherjármű kiszolgálására alkalmas egyszerre. Ennek a bővítése indult el a közelmúltban, az építkezés jelenleg 40 százalékos készültségen áll.



Hamar Zoltán, a tesztpályát üzemeltető AVL ZalaZONE Kft. ügyvezetője számolt be arról, hogy a 2019-ben átadott épületet 1300 négyzetméteres résszel bővítik az év végéig, így további 8 személyautót és 6 teherautót képesek egyszerre fogadni. A kihasználtság ugyanis egyre nő, jelenleg két autógyártó és két beszállító cég állandó helyet bérel, a tesztpálya más használói pedig rövidebb-hosszabb időre vesznek igénybe itt szerelőállásokat.