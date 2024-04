Közlekedés

ÉKM: már több mint 7 millió vármegye- és országbérletet adtak el

Az elmúlt egy évben már több mint 7 millió vármegye- és országbérlet kelt el - tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium szerdán az MTI-t.



Az új bérletek a korábbiaknál olcsóbb, egyszerűbb és kiterjedtebb hozzáférést biztosítanak a MÁV-VOLÁN-csoport szolgáltatásaihoz - tartalmazza a közlemény.



Azt írták: az így megvalósított tarifaközösség révén végre az utasok is átélhetik az előnyeit annak, hogy a közlekedési kormányzat egy cégbe szervezte a vasúttársaságot és a Volánbuszt.



Emlékeztettek arra: 2023. május 1-jétől érvényesek a MÁV-Volán-csoport helyközi járatain a vármegye- és országbérletek, ám már a bevezetést megelőző egy hétben lehetőség nyílt azok megvásárlására elővételben. Ezért 2024. április 24. tekinthető az új tarifarendszer alapját képező bérletek első évfordulójának.



Úgy vélekedtek: az új bérletek sikerére építve teljesen átalakult a hazai helyközi tarifarendszer, így összességében mintegy 4,5 millió ember - rendszeresen ingázó, alkalmi ügyet intéző vagy épp kikapcsolódni vágyó utas - jut hozzá több szolgáltatáshoz a korábbiaknál kedvezőbb feltételekkel.



Ugyanakkor az utasok igényeire válaszul megszületett a bérletek napijegy változata, a Vármegye24 és a Magyarország24 is - fűzték hozzá.



"A vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer révén - köszönhetően az olyan kedvezmény-kiterjesztéseknek is, mint a 14 év alattiak és a 65 évnél fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők ingyenes utazása vagy épp a közalkalmazottak és a 25 év alatti fiatalok 50 százalékos kedvezménye - a rendszeresen ingázó családok havi több tízezer forintot spórolhatnak meg, így az új bérletekre épülő tarifarendszer a rezsicsökkentés fontos elemévé vált" - fogalmaz közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.