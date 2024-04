Sport

Rali Eb - Európa és Magyarország élmenői a hétvégi Rally Hungary-n Veszprémben

Huszonnégy ország versenyzőpárosai, az Európa-bajnokság és a magyar mezőny élmenői, valamint különböző szórakoztató kísérőprogramok várják a látogatókat a rali Eb (ERC) idei szezonjának nyitófutamán, a V-Híd Rally Hungary-n, amelyet péntektől vasárnapig a HUMDA országos ralibajnokság idénykezdő viadalával együtt rendeznek meg Veszprémben és környékén.



Az ERC nevezési listáján 57 kettős szerepel, erről Őry Kornél, a szervezőbizottság vezetője hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában azt mondta, hogy rekord, korábban ugyanis még nem szerepeltek ennyien magyarországi Eb-futamon.



A Rally Hungary hivatalos honlapjának összeállítása szerint itt lesz a Veszprém környéki murvás viadalon az Eb-címvédő új-zélandi Hayden Paddon és navigátora, John Kennard, valamint öt ERC-futamgyőztes - Efrén Llarena, Miko Marczyk, Mads Östberg, Martins Sesks és Turán Frigyes -, illetve az ERC3-as kategóriában címvédő Jon Armstrong és Cameron Fair. Az Eb mind a nyolc autógyártója, azaz a Citroën, a Hyundai, az M-Sport-Ford, az Opel, a Peugeot, a Skoda, a Toyota és a Volkswagen is képviselteti magát a versenyen, ráadásul mind a négy hivatalos gumiszállító, a Hankook, a Michelin, az MRF és a Pirelli abroncsai is használatban lesznek a hétvége során.



Az Európa-bajnoki mezőnyben Turán Frigyes mellett Csomós Miklós, Bodolai László, Bútor Róbert, Hadik András, Klausz Kristóf, Bertalan Márton, Német Gábor, Ollé Sándor, Ranga Péter, Herczig Patrik és Trencsényi József méreti meg magát magyar részről. A magyar bajnoki címvédő Vincze Ferenc ezen a versenyen nem indul.



"Alapvetően szeretünk murván menni, tavaly is sikerült jó tempót autóznom a veszprémi pályákon, idén is hasonló élményekre számítok. Jó lehetőség ez a verseny arra is, hogy az ikonikus rali pályáinkat Európa élmenői is megismerjék" - nyilatkozta Turán, aki 2019-ben nyerte meg a Rally Hungary-t, és azóta is az egyetlen hazai győztese a magyar ERC-futamnak. A Shell Helix Ultra csapatának rutinos pilótája - aki idén régi-új navigátorával, Zsiros Gáborral és a Volkswagen Polo GTI-vel áll rajthoz - elmondta, a felkészüléssel a téli szünetben sem álltak le, folyamatosan edzésben maradtak, hogy állóképességük rendben legyen.



"Két teszten vettünk részt, ezeken a frissen összerakott autó viselkedését és beállításait néztük meg és igyekeztünk a tavalyi adatokból kiindulva jó alapbeállítást találni" - tette hozzá.

Csomós Miklós újra Nagy Attila navigátorral vág neki az Európa-bajnoki idénynek a Skoda Fabia Rally2 EVO volánjánál, és az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elmondta, társával együtt fizikálisan és mentálisan is felkészülten várják a veszprémi idénynyitót.



"Technikai szempontból nincs hova előre lépnünk, mert a mezőny egyik legjobb autójával és gumiabroncsával indulunk, fejben ugyanakkor rendbe kell raknunk magunkat, és figyelni arra, hogy ha az eredmények nem pontosan úgy alakulnak, ahogyan azt előzetesen elképzeltük, akkor sem szabad forró fejjel odaállni a következő gyorsasági rajtjába" - fogalmazott Csomós, aki szerint a tempójuk jó, így ha defektmentesen tudják teljesíteni a versenyt és műszaki problémájuk sem lesz, akkor az első háromban végezhetnek.



Navigátora kiemelte, az idei évet úgy tudják elkezdeni, hogy "minden klappol", a versenyautó pedig készen áll, abban azonban egyetértett versenyzőtársával, hogy elsősorban mentálisan kell jól felkészülniük a hazai Eb-futamra.



"Az első ötbe várom magunkat és nagyjából ezzel az eredménnyel is lennék elégedett, még ha nem is akarunk magunkra nyomást helyezni" - tette hozzá Nagy Attila.



A Rally Hungary-vel azonos időpontban és helyszínen rendezik a 30. Veszprém-ralit, amely a HUMDA országos bajnokság nyitóviadala lesz.



A száguldás péntek este a látványosnak ígérkező királyszentistváni prológgal kezdődik, ott szinkronpályán mérik össze tudásukat a párosok, a szervezők pedig különleges fénytechnikával is készülnek erre az eseményre. A viadal aztán szombaton reggel folytatódik és a mezőny két nap alatt 12 gyorsasági szakaszt teljesít, a végeredmény pedig 192 versenykilométer megtétele után alakul ki. A központ és a szervízpark a Veszprém Arénánál lesz, a szervezők pedig az egész hétvége során különböző szórakoztató programokkal és vendéglátó egységekkel várják a nézőket.