Közlekedés

BKK: a fővárosiak 85 százaléka pozitívan fogadta az új tarifarendszert

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) friss felmérése szerint a fővárosiak 85 százaléka pozitívan fogadta az új tarifarendszert: 73 százaléka úgy véli, hogy a Budapest-bérlet árának csökkenése a fővárosiak érdekét szolgálja - közölte a BKK szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a felmérésen kívül az értékesítési adatok is igazolják az új tarifarendszer népszerűségét, ugyanis 272 ezer darab teljes árú Budapest-bérletet adott el a társaság, ami a februárban mért adatokhoz viszonyítva csupán 17 százalékos visszaesést jelent. A teljes árú Budapest-bérletek 35 százalékát továbbra is online vásárolják meg a fővárosban közlekedők - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy jól fogytak az ország- és vármegyebérletek is. Márciusra vonatkozóan a BKK adatai szerint 225 ezer kedvezményes és teljes árú ország- és vármegyebérletet vásároltak a társaság értékesítési csatornáin keresztül, amelyből közel 75 ezret digitális formában értékesített a BKK.



Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója az értékesítési eredmények kapcsán elmondta, hogy évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a digitális megoldásaik fejlesztésére. Mint a vezérigazgató fogalmazott: "az első hónap tapasztalatai megerősítik, hogy jó úton járunk, hiszen a BudapestGO alkalmazás hatékonyan képes szolgálni a regionális tarifaközösséget".



A társaság közleménye szerint a teljes árú Pest vármegyebérletekből több mint 75 ezer, a kedvezményesből pedig közel 102 ezer fogyott a BKK értékesítési csatornáin keresztül. Ez azt jelenti, magyarázták, hogy teljes árú Pest vármegyebérletek 51 százalékát, a kedvezményes Pest vármegyebérleteknek pedig 71 százalékát értékesítette a BKK - állapították meg.