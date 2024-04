Budapest

Hatalmas csőtörés a XVI. kerületben, több BKK-járat nem közlekedik

Csőtörés miatt lezárták a XVI. kerületi Veres Péter utat a Thököly út és a Sárgarózsa utca között, ezért torlódásra kell készülni, több busz- és HÉV-járat nem közlekedik vagy terelt útvonalon jár - közölte hétfő reggel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Facebook-oldalán. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy nagy átmérőjű vízvezeték tört el, a víz elöntött két mélygarázst és beszakadt az út is.



A BKK azt írta, hogy lépésben halad a forgalom a Veres Péter úton befelé a Szabadföld úttól, illetve a környező utcákban, a Thököly úton, a Batsányi János úton, a Budapesti úton, illetve a Rákosi út-Füredi utca útvonalon.



Hozzátették: a H8-as és a H9-es HÉV az Örs vezér tere és Mátyásföld, repülőtér között nem közlekedik, pótlóbusz jár az Örs vezér tere és Cinkota között, amely Nagyicce állomást nem érinti.



A 44-es, a 45-ös, a 176E és a 276E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Egyenes utcai lakótelep, a Nagyicce és a Lándzsa utca megállót, a 277-es autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Rákosfalva és a Szent Korona utca közötti megállókat.



A járatok megnövekedett menetidővel közlekednek - közölte a BKK.



A katasztrófavédelem azt közölte, hogy két társasház mélygarázsát is elöntötte a víz a Veres Péter úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók szivattyúkkal távolítják el a vizet az épületekből.



A csőtörés miatt az úttest is beszakadt, így teljes szélességében lezárták a Veres Péter út érintett szakaszát - írták.