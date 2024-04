Közlekedés

BKK: villamosokkal végeznek terheléspróbát a Szabadság hídon

Terheléspróbákat végeznek a Szabadság hídon az elkövetkezendő napokban: a BKV megbízásából éjszakánként villamosok foglalják el az átkelőt, hogy a szakemberek megfigyeljék, a hídszerkezet miként reagál a fővárosban jelenleg közlekedő villamosok terhelésére - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a vizsgálatokon az üzemeltető állományában lévő valamennyi villamostípus, többi között olyan CAF-járművek terhelését is megnézik a hídon, amelyek már jelenleg is közlekednek Budapesten.



A villamosok tengelyterhelésének a hídszerkezetre gyakorolt hatását április 2. és 7. között vizsgálják az éjszakai órákban, és ezért ezeken a napokon a hidat éjfél és hajnali 4 óra között lezárják a közúti forgalom elől.



A cél egyrészt, hogy pontos képet kapjanak arról, milyen szerelvények közlekedhetnek a jövőben a hídon. Másrészt az, hogy rendelkezésre álljanak azok az információk, amelyek alapján megállapítható: a további járműtípusok közlekedéséhez milyen feltételeket kell teljesíteni az átkelőn.



A híd 2008-as felújításakor ugyanis az akkor közlekedő villamosok paramétereit vették figyelembe, és az újabb, alacsony padlós, modern járművek eltérnek azoktól.



A mérések kiértékelése után arról is pontos adatok állnak rendelkezésükre, hogy a leendő Újbuda-Újpest-villamostengelyen milyen villamosok közlekedhetnek - mutattak rá.



Közölték, a bonyolult vizsgálatokat a BKV megrendelésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai végzik.



A híd lezárására azért van szükség a vizsgálatok idején, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak a hídszerkezetet érő hatásokról.



Kitért a BKK arra is, hogy az Újbuda-Újpest-villamostengely jövőbeni létrejöttével kényelmes és gyors közlekedést lehetővé tévő kötöttpályás kapcsolat valósulhat meg Dél-Buda és Észak-Pest között, a belváros érintésével.



Hamarosan megkezdődhet a projekt előkészítése és tervezése, amelynek előfeltétele a BKK által benyújtott, a tervezési projektelemet is tartalmazó támogatási kérelem jóváhagyása. Ezek az első lépések ahhoz - írták -, hogy a villamosok visszatérhessenek a Bajcsy-Zsilinszky útra és a Váci út déli részére. A projekt megvalósulásával a budapesti villamoshálózat több évtizede hiányzó szakasza épülhet vissza.



Az előzetes várakozások alapján a rövidebb menetidőnek és az átszállásmentes kapcsolatoknak köszönhetően akár 8-9 ezer új utas is megjelenhet a közösségi közlekedésben - jelezték a közleményben.