Rendőrség

Várják a javaslatokat az egész napos sebességmérő akció helyszíneire

Huszonnégy órás sebességmérő akciót tart a rendőrség április 19-én reggel 6 órától, a helyszínekre bárki tehet javaslatot - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.



Azt írták: az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (Roadpol) egész Európát érintő kezdeményezéséhez csatlakozva április 19-én 24 órás sebességellenőrzést végeznek. Hozzátették: az ellenőrzés ideje alatt, április 19-én 6 órától április 20-án 6 óráig a rendelkezésre álló valamennyi Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont használatban lesz.



Közölték azt is, az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kiválasztásához a lakosság segítségét kéri. A javaslatokat április 3-án 11 órától április 8-án 12 óráig a speedmarathon@tolna.police.hu e-mail címre várják.



A lakosság jelzései alapján, a javasolt helyszínek adottságainak ismeretében a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei jelölik ki a pontos helyszíneket és időpontokat, amelyről a nyilvánosságot is tájékoztatják majd - tudatta a rendőrség.



Kitértek arra is, hogy a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják: a 24 órás Speedmarathon alatt ellenőrzött járművezetők 95 százaléka az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét.