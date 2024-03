Közlekedés

Március 15. - MÁV-Volán-csoport: érdemes már az ünnep előtt megvenni a jegyeket, változik a menetrend

A nemzeti ünnep napján, március 15-én és a hosszú hétvégén jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban; módosul a menetrend is - közölte a vasúttársaság szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy március 14-én a pénteki napra, március 15-én a szombati napra, március 16-án az ünnepnapi, március 17-én a vasárnapi, március 18-tól a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.



Jelezték, hogy az utasforgalom szempontjából frekventált napokon a kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek.



A lehetőségekhez képest - a helyjegyek elővételi vásárlásától függően - a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest-Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest-Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest-Cegléd-Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest-Veszprém-Szombathely, illetve Zalaegerszeg viszonylatú Bakony, illetve Göcsej, valamint a Budapest-Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság - írták.



Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja - fűzték hozzá.



Közölték azt is, hogy az áruházak és bevásárlóközpontok március 15-én zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek.



Március 15-én a HÉV-járatok a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek - áll a MÁV Zrt. közleményében.