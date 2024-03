Ünnepi közlekedés

Március 15. - A rendezvények miatti több BKK-járat módosított útvonalon közlekedik pénteken

A március 15-i rendezvények miatt több budapesti villamos-, busz- és trolijárat is módosított útvonalon közlekedik pénteken - írta honlapján a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.



A tájékoztatás szerint pénteken a 47-es és 49-es villamosok a pesti szakaszukon nem közlekednek, a járatokkal a dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között lehet utazni.



Közölték, hogy rövidített útvonalon közlekednek majd a 2B, 2-es és 23-as villamosok is, a járatokkal a külső végállomásuktól a Kossuth Lajos tér (Széchenyi tér) megállóig lehet utazni.



A 15-ös autóbuszok pénteken üzemkezdettől üzemzárásig rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz járatai pedig terelve, a Bajcsy-Zsilinszky út helyett az Andrássy úton és a Nagykörúton közlekednek - írták a honlapon.



Az 5-ös, a 7E, a 8E, a 110, a 112-es és a 133E jelzésű autóbuszok reggel 7.30 óra és este 23.30 óra között pesti végállomásuk felől csak a Blaha Lujza térig, a budai végállomásuk felől pedig csak a Szent Gellért tér - Műegyetem megállóig (5-ös, 8E busz), a Móricz Zsigmond körtérig (110-es, 112-es busz), illetve a Döbrentei térig (7-es, 133E busz) közlekednek. Ebben az időszakban az M4-es metró a szokásosnál sűrűbben közlekedik - tették hozzá.



Azt is közölték, hogy a 107-es autóbuszok reggeltől üzemzárásig csak Budán, a Szent Gellért tér és az Infopark-BudaPart között közlekednek.



A 83-as trolibuszok 10 és 13 óra között rövidített útvonalon, a Népliget és a Szabó Ervin tér között közlekednek, a 105 és 210B jelzésű autóbuszok reggel 8 és este 21 óra között az Andrássy út helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton át közlekednek, nem érintik a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon közötti megállókat - olvasható a BKK tájékoztatójában.



A 100E járatok, azaz a Repülőtéri Expressz autóbuszok rövidített útvonalon, a Kálvin tér és a Liszt Ferenc Airport 2. között közlekednek, 10 és 13 óra között a Kálvin teret sem érintik, ebben az időszakban a Szabó Ervin térnél lehet felszállni rájuk - hívta fel a figyelmet a BKK.