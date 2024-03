Közlekedés

A pécsi buszos sztrájkot szervező szakszervezet visszaállítja eredeti bérkövetelését

Eredménytelen volt az idei harmadik sztrájk is a pécsi helyi közösségi közlekedésben, mert a munkáltató nem volt hajlandó tárgyalni a szakszervezettel. 2024.03.07 16:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Utóbbi ezért visszatér eredeti bérköveteléséhez - jelentette be a munkabeszüntetést meghirdető Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke csütörtökön.



Dobi István, a Tüke Busz Zrt. mellett működő és a sofőrök többségét tömörítő érdekképviselet elnöke a szakszervezet közösségi oldalán azt írta: a SZAKSZ visszaállítja eredeti bérkövetelését, így az autóbuszvezetők számára a munkáltató által bevezetett 18,5 helyett 25 százalékos alapbéremelést tart elfogadhatónak.



Az elnök a bejegyzéshez csatolta annak a levélnek a másolatát, amelyben minderről a társaság vezérigazgatóját tájékoztatja, és arra kéri őt, hogy "a további munkabeszüntetések elkerülése céljából (.) mielőbb tűzze ki a bértárgyalások következő időpontját". Az elnök levelében jelezte az is, hogy az érdekképviselet március 22-én határoz arról, mikor és milyen nyomásgyakorlást alkalmaz a bérkövetelés teljesülése érdekében.



A Tüke Busz Zrt.-nél az MTI érdeklődésére nem nyilatkoztak, várhatóan pénteken ad ki közleményt a társaság a munkabeszüntetéssel kapcsolatban.



A héten zajló sztrájk már a harmadik az idén, hiszen a SZAKSZ január és február végén is két-két napos sztrájkot tartott. A szakszervezet ennek során a kezdeti 25 százalékos alapbéremelési követelését 20-ra csökkentette.



A februári sztrájkot követően a társaság vezérigazgatója saját hatáskörben döntött úgy, hogy a korábbi tárgyalásokon bejelentettnél valamivel magasabb, de nem 20, hanem csak 18,5 százalékos azonnali és 2024 januárig visszamenőleges alapórabér-emelést hajt végre.



Az éves átlagban 387 alkalmazottat, ezen belül 238 autóbusz-vezetőt foglalkoztató Tüke Busz 100 százalékos önkormányzati tulajdonú cég, amely 160 - zömében gázolaj, kisebb részt elektromos hajtású - járművel látja el a közösségi közlekedési feladatokat Pécsen.



A társaság nettó árbevétele 2022-ben 2,5 milliárd forint, adózott eredménye 13 millió forint volt.