Közlekedés

BKK: újabb helyszínekkel bővült a BudapestGO

További helyszínekkel bővült a BudapestGO-ban elérhető címek listája, így már közel 200 településen lehet utazást tervezni a BKK alkalmazásában - tudatta pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



Azt írták, a társaság fejlesztésének köszönhetően napi több százezer, a főváros és az agglomeráció között ingázó ügyfél számára válik elérhetővé a háztól házig tervezés az alkalmazásban.



Összesen 192, Budapest vonzáskörzetében lévő településről lehet utazást tervezni. Az alkalmazásban a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatai is valós időben megjelennek, továbbá a háztól házig történő tervezéshez szükséges gyalogos közlekedés útvonalát is pontosan megjeleníti az applikáció.



Az alkalmazást aktívan használók száma átlagban havi 1,2 millió. Eddig már 1,8 millióan regisztráltak, és több mint 4,4 millióan töltötték le a BudapestGO-t.



Az alkalmazásban havonta 4 millió, a bevezetése óta pedig összesen 60 millió útvonalat terveztek a közösségi közlekedők - írták.



A most kétéves alkalmazás 21 pályázat közül elnyerte az Év applikációja-díjat a Magyar Marketing Szövetség által hirdetett Év honlapja pályázat keretében.