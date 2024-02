Közlekedés

EM: 2020 elejéhez képest ötször több a zöld rendszámos jármű Magyarországon

A 2024. januári adatsor szerint több mint 88 ezer gépjármű közlekedik már Magyarországon világoszöld hatósági jelzéssel. Négy éve még csak 17 ezer volt belőlük, számuk így ötszörösére nőtt az évtized eleje óta - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön a Facebook oldalán.



Hozzátették, hogy a tisztán elektromos gépkocsiknál azonos időtávon még gyorsabb ütemű, hat és félszeres a bővülés. Idén februárban számuk minden bizonnyal meghaladja majd az ötvenezret.



Arra is kitértek, hogy a környezetkímélő motorkerékpárból kis híján félezer, tisztán elektromos autóbuszból több mint kétszáz járja már a hazai utakat. A tisztán elektromos teherautók darabszáma pedig 2024 januárjában múlta felül a háromezret.



A zöld rendszámos állomány 56 százaléka kizárólag elektromos hajtású, a teljes flotta 60 százalékát vidéken helyezték forgalomba.



Kiemelték, hogy a magyar gazdaság jövője a zöldenergia. A károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért a közlekedés felel, e környezetterhelés túlnyomó részét a közúti forgalom okozza. A szektor zöldítésében meghatározó eszköz az elektromos autózás térnyerésének elősegítése. A korszerű járművek levegőszennyezés nélkül használhatók, csendesebbek a belső égésű motorral hajtottaknál, üzemeltetőiknek működési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.



A kormány 30 milliárd forint keretösszegű programmal támogatja a vállalkozásokat a tiszta és csendes személyautók és haszongépjárművek beszerzésében. A hétfőn megnyílt kiírásra csütörtök reggelig 1300 pályázat érkezett be 6,3 milliárd forint értékben. A legnépszerűbb járműkategória a személygépkocsiké, több mint 1200 darabbal, de kisteherautóból is több mint négyszázat vásárolnának vissza nem térítendő támogatással a már jelentkezett cégek - olvasható az EM közösségi oldalán.



A zöld rendszám adatokkal összefüggő statisztikák a www.nyilvantarto.hu oldalon érhetők el.