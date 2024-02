Autó

Erősíti hidrogénalapú fejlesztéseit a Peugeot

A Peugeot, amely társvállalataival megnyitotta Európa legnagyobb hidrogén tüzelőanyagcella-gyártó üzemét, határozott lépéseket tesz a hidrogén belső égésű motorokban történő felhasználása felé, ugyanakkor a cég vezérigazgatója szerint ahhoz, hogy a hidrogéntechnológiák elérhessék a kritikus tömeget, éveken át tartó, jelentős kormányzati elköteleződés szükséges - közölte a cég.



Carlos Tavares, az autógyártó-csoport vezérigazgatója szerint a környezetbarát mobilitás szempontjából "négy technológia között fog eldőlni a verseny: ezek az üzemanyagcella, az akkumulátoros elektromos járművek, a szintetikus üzemanyagok, valamint a hidrogénüzemű belső égésű motorok".



A hidrogén-tüzelőanyagcella és a hidrogénüzemű belső égésű motorok ugyanazt az energiahordozót használják, párhuzamos fejlesztésük és bevezetésük hosszú távon költséghatékony, praktikus alternatívát jelenthetnek a benzin- és dízelmotorokkal, a hibrid rendszerekkel, valamint az akkumulátoros elektromos hajtásláncokkal szemben - érvelt a szakember a Peugeot hidrogénalapú fejlesztései mellett.



Miután a Peugeot annak idején úttörőként kezdett hozzá a hidrogén-ökoszisztéma fejlesztéséhez, most tovább erősíti ez irányú stratégiáját - írták.



Emlékeztetnek arra, hogy 2021. december 13-án mutatták be az e-Expert Hydrogen könnyű haszonjármű szériaváltozatát. A középkategóriás áruszállító hidrogén üzemanyagcellás elektromos hajtáslánccal szerelt (FCEV) kivitele azóta sem szerepel a tradicionális autóipari szereplők kínálatában.



A tervek szerint 2024-ben már évi ötezer ilyen autót gyártanak a cég 2440 embert foglalkoztató gyárában, a franciaországi Hordain-ben.



A járművekbe beépített tüzelőanyag-cellák Európa legnagyobb ilyen profilú üzemében: az egymilliárd euróból épült SymphonHy gigagyárban készülnek. Ezt december elején adta át a franciaországi Saint-Fons-ban a Symbio, a Stellantis érdekeltsége. A Stellantis a Forvia, a Michelin és a Peugeot anyavállalata is.



A jelenleg 16 ezer, 2026-tól már 50 ezer darabos éves gyártókapacitású gyár a francia üzemanyagcellás furgon és testvérmodelleinek kiszolgálására jött létre. 2028-ra megépül a második gigaüzeme, amivel kapacitása 100 000 darab lesz, amit 2030-ra a Symbio észak-amerikai tevékenységeit is kibővítve megdupláznak.



A Peugeot e-Expert Hydrogen teljes értékű plug-in hibrid modell, amelyben a szokásos belső égésű motor szerepét veszi át az üzemanyagcella. A 10,5 kilowattóra kapacitású akkumulátor 50 kilométerre elegendő energiát tárol, majd a 45 kilowattos üzemanyagcella és a fedélzeten tárolt 4,4 kilogramm hidrogén további 350 kilométer zavartalan megtételét teszi lehetővé.



A Peugeot és társvállalatainak célkitűzése, hogy 2030-ra európai eladásaik 100 százalékát emissziómentes modellek tegyék ki.