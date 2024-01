Közlekedés

Volánbusz: ismét sztrájkot szervez a Szolidaritás szakszervezet

Ismét kétnapos munkabeszüntetést hirdetett január 28-ára és 29-ére az adventi sztrájk után a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a Volánbusznál. A közlekedési vállalat indokolatlannak tartja az akciót, hiszen a MÁV-Volán-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások folyamatosak - közölte a munkáltató pénteki közleményében az MTI-vel.



A sztrájk tervezett ideje alatt a Volánbusz biztosítja az elégséges szolgáltatásokat. A várhatóan nem közlekedő járatok listája a társaság honlapján érhető el, valamint az utas.hu utazástervező oldalon is látható a helyközi járatok esetleges érintettsége - írták.



A Volánbusz közleménye felidézi, hogy a MÁV-Volán-csoport vezetése idén már két alkalommal, január 16-án és január 23-án is tárgyalóasztalhoz ült az érdekképviseletekkel. A tulajdonosi ajánlat szerint a 2024-2026-os, hároméves bérfejlesztési ciklus alatt a cégcsoport munkavállalóinak alapbére átlagosan legalább 25 százalékkal növekedne, az első évben, 2024-ben egységesen havi 70 ezer forinttal nőne a vállalatcsoport minden munkavállalójának alapbére. Ez átlagosan 16,8 százalékos, a Volánbusz autóbusz-vezetői esetében 20,5 százalékos béremelést jelentene már az idei évben.



A közlekedési társaság szerint az érdekképviseletek többsége - "a reálbér értékének megőrzését biztosító garanciák esetén" - elfogadhatónak tartja a hosszabb távra szóló bérmegállapodást is. A kérdéses garanciák kidolgozására a munkáltatói oldal nyitottságot mutatott - szögezte le a Volánbusz.



Ugyanakkor a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet eredménytelennek minősítette a bértárgyalást, és január 28-ára és 29-ére újabb, kétnapos sztrájkot hirdetett.



A közleményben hangsúlyozták, hogy a cégcsoport továbbra is elkötelezett a bérekről szóló megegyezés iránt, mielőbb szeretné lezárni a tárgyalásokat, és megkötni a bérmegállapodást. A tárgyalások a lehető leghamarabb folytatódnak.



A cég által indokolatlannak minősített sztrájk ellenére a Volánbusz haladéktalanul megkezdte a felkészülést. Az elégséges szolgáltatás keretében az első napon a helyi járatok 95, a helyközi járatok 79,6 százaléka, a második napon pedig a helyi járatok 74 a helyközi járatok 54,5 százaléka biztosan közlekedni fog.



A Volánbusz felhívta a figyelmet arra is, hogy a munkabeszüntetés alatt várható fennakadások csökkentése érdekben a MÁV-Start nagyobb kapacitással biztosítja a személyszállítási szolgáltatást a sztrájk mindkét napján. A Volánbusz javasolja, hogy aki teheti, január 28-án és 29-én vonattal induljon útnak. A MÁV-Volán csoport mindent megtesz, hogy az utasok minél gyorsabban eljuthassanak úti céljukhoz - írták a közleményben.